Sur Pick a Brick, le prix des pièces ne suffit pas à connaître le total. Voici comment vérifier les frais et éviter une mauvaise commande.

Vous avez retrouvé la petite pièce nécessaire pour terminer une construction, son prix paraît dérisoire, puis le panier augmente. Sur le service français Pick a Brick, LEGO indique que les commandes de pièces inférieures à 12 € supportent 6 € de frais de service. Cette ligne ne correspond pas au prix de la brique et ne doit pas être confondue avec la livraison. Avant de payer, quelques vérifications permettent surtout de savoir si vous utilisez le bon service.

Le total des pièces et le total à payer sont deux choses différentes

La mention figure dans les informations de commande de Pick a Brick : les frais sont calculés au paiement lorsque le montant concerné reste sous le seuil. Un prix unitaire de quelques centimes n’est donc pas une estimation du coût livré.

Exemple pédagogique Pièces Frais de service annoncés Sous-total avant livraison Petite commande 0,20 € 6 € 6,20 € Lot de pièces 8 € 6 € 14 € Seuil atteint 12 € 0 € au titre de ce seuil 12 €

Ces calculs illustrent la règle affichée, pas des paniers effectivement commandés. Le récapitulatif final reste la référence pour le montant réellement facturé, notamment pour l’expédition.

Faut-il ajouter des briques pour supprimer les 6 € ? Faites le calcul

Compléter automatiquement son panier n’est pas toujours économique. Avec 2 € de pièces utiles et 6 € de frais, le sous-total est de 8 €. Acheter pour 10 € de pièces supplémentaires afin d’atteindre 12 € augmente la dépense de 4 €. Vous aurez davantage de briques, mais vous n’aurez pas payé moins.

À l’inverse, un panier de 10 € augmenté de 2 € peut revenir moins cher que les 16 € obtenus avec les frais. L’intérêt dépend alors d’une question simple : les pièces ajoutées vous servent-elles réellement ? Un seuil n’est pas une raison suffisante pour commander des éléments inutiles.

La méthode pour vérifier votre commande, dans le bon ordre

Identifiez précisément la pièce. Relevez son identifiant dans l’inventaire de votre notice lorsque celui-ci est disponible. La forme seule peut être trompeuse. Vérifiez la couleur et la quantité. Une bonne référence dans une mauvaise couleur ne résout pas forcément votre construction. Contrôlez aussi les doublons ajoutés par erreur. Lisez le sous-total Pick a Brick. Repérez séparément les pièces, les éventuels frais de service et l’expédition avant toute validation. Comparez deux paniers utiles. Calculez celui qui répond au besoin immédiat et, seulement si vous avez d’autres besoins identifiés, celui qui les regroupe. Comparez les totaux, pas le nombre de lignes de frais. Relisez le récapitulatif de paiement. Ne déduisez pas d’une livraison offerte sur une autre commande que tous les frais disparaissent ici.

Une pièce absente d’une boîte neuve n’est pas le même cas

Pick a Brick sert à acheter des éléments. Si une pièce manque réellement dans un set neuf, commencez par la procédure adaptée au problème, plutôt que par un achat précipité. Menow détaille déjà les vérifications à faire lorsqu’une pièce semble absente de la boîte.

Pour une création personnelle ou une pièce perdue, gardez une liste précise de vos besoins. C’est le meilleur moyen de comparer une petite commande immédiate à un regroupement ultérieur, sans transformer les frais en prétexte pour dépenser davantage.