Un numéro sur 2 téléphones Android : Google prépare le basculement automatique de la ligne

Utiliser le même numéro sur deux téléphones Android, avec une ligne qui bascule vers celui qu’on déverrouille : c’est le fonctionnement décrit par des éléments repérés dans SIM Manager, une application de Google. Le projet s’appelle Android Fast Switch. Son activation n’est pas confirmée en France : pour le moment, ces messages décrivent une fonction en préparation.

Le téléphone déverrouillé récupérerait la ligne

Les textes découverts évoquent deux téléphones connectés au même compte Google. L’association passerait par une demande à accepter. Le service mobile suivrait ensuite l’appareil que l’utilisateur déverrouille, d’après les éléments de SIM Manager examinés le 16 novembre.

Le bénéfice envisagé est simple pour quelqu’un qui alterne entre deux appareils : garder son numéro sans déplacer sa carte à chaque changement. Mais trouver ces messages dans une application ne permet pas de connaître la date de lancement. Une fonction expérimentale peut encore évoluer avant sa mise à disposition.

Ce que cela changerait face à une double SIM

La double SIM permet d’utiliser deux lignes sur un seul téléphone, par exemple pour séparer travail et vie personnelle. Le scénario de Fast Switch est différent : une ligne passerait d’un appareil à l’autre.

Il ne faut pas non plus confondre ce basculement avec un service opérateur autorisant plusieurs appareils à rester connectés simultanément. Les éléments disponibles ne prouvent pas que les deux téléphones recevraient en même temps les appels de la ligne. Le déverrouillage semble justement servir à choisir l’appareil actif.

Les inconnues avant de compter dessus en France

Les opérateurs compatibles : aucune liste française n’est confirmée.

aucune liste française n’est confirmée. Les appareils : aucun catalogue définitif de modèles pris en charge n’est établi.

aucun catalogue définitif de modèles pris en charge n’est établi. Les cartes et forfaits : les messages repérés prévoient des cas d’inéligibilité, sans permettre d’en tirer une règle universelle.

les messages repérés prévoient des cas d’inéligibilité, sans permettre d’en tirer une règle universelle. Le lancement : aucune date publique ne découle de cette découverte.

Ces inconnues changent la portée de l’annonce. Deux téléphones Android ne suffiront pas nécessairement : la ligne et son mode d’activation pourront aussi compter. En attendant des conditions officielles, il n’y a pas de manipulation vérifiée à proposer dans les réglages pour obtenir Fast Switch.

Ce qu’un utilisateur peut faire aujourd’hui

Si votre objectif est d’alterner entre un téléphone principal et un appareil de secours, vérifiez d’abord les possibilités de votre opérateur. Une option multi-SIM destinée à une tablette, par exemple, ne garantit pas la réception des appels sur un second smartphone. De même, transférer une eSIM peut désactiver son ancien profil : cela dépend de la procédure du fournisseur.

Fast Switch pourrait simplifier cette situation, mais il serait prématuré de changer de forfait ou d’acheter un second appareil pour cette seule perspective. L’information utile, à ce stade, est le principe du basculement automatique ; les conditions permettant réellement de l’utiliser restent à annoncer.