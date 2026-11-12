Un mode survie gratuit à quatre arrive dans Halo: Campaign Evolved

Vous pourrez bientôt retrouver le mode Baptême du feu dans Halo: Campaign Evolved. Xbox annonce une mise à jour gratuite pour cet hiver, avec de la survie en coopération jusqu’à quatre joueurs. Si vous possédez déjà le jeu, le mode sera ajouté sans surcoût.

Quatre joueurs face à des vagues d’ennemis

Le principe diffère de la campagne. Vous retrouvez votre groupe sur une carte et devez tenir face à des vagues successives d’adversaires contrôlés par le jeu. C’est un mode à envisager si vous voulez jouer avec des amis sans reprendre une mission de l’histoire depuis le début.

Dans son annonce sur Xbox Wire, l’éditeur évoque de nouvelles cartes et de nouvelles armes. Leur intérêt dépendra autant de la disposition des arènes que de l’arsenal : avec quatre joueurs, un passage à couvrir ou une position à tenir change vite la façon de se répartir.

Quand pourra-t-on y jouer en France ?

Xbox donne une fenêtre, cet hiver, sans date précise pour le déploiement. Les premières démonstrations sont prévues au Xbox FanFest à Seattle. Le Halo Fest des 12 et 13 décembre doit donner davantage de détails. Ces événements servent à présenter le mode et ne fixent pas sa date de disponibilité.

Le jeu de base est aussi sorti sur PS5. Si vous comptez monter une équipe entre plusieurs plateformes ou jouer à plusieurs sur le même écran, attendez les précisions propres au Baptême du feu. L’annonce confirme la coopération à quatre et laisse ces modalités ouvertes.

Crédit visuel : Xbox Wire.