Un fan réveille les LEGO Space des années 1990 avec une base Spyrius

Une base octogonale, un robot marcheur et un vaisseau : Edge of Bricks revisite l’univers Spyrius avec une création personnelle. L’ensemble présenté le 19 novembre reprend les codes des LEGO Space des années 1990, sans constituer l’annonce d’une nouvelle gamme officielle.

Trois constructions qui réinterprètent les anciens modèles

La présentation de la création rapproche la silhouette octogonale de la base des anciennes verrières. Le robot rappelle les grandes machines de cette famille, tandis que le vaisseau réinterprète le Saucer Scout 6835 avec des ailes inclinées. Le résultat cherche moins à reproduire une boîte précise qu’à reconstruire une ambiance familière.

Les motifs des anciennes pièces imprimées et des torses de figurines participent à cette continuité. C’est ce travail de réinterprétation qui intéressera surtout les amateurs ayant conservé leurs modèles Space : reconnaître un langage visuel, puis observer comment il est employé dans une autre construction.

Une création de fan, sans boîte à acheter annoncée

Aucun nombre de pièces ni mécanisme détaillé n’est suffisamment documenté dans les éléments vérifiés pour les ajouter ici. L’existence d’une notice distribuée au public n’est pas non plus établie. Le sujet relève donc de la découverte d’un montage, pas d’un guide d’achat ni d’un retour officiellement annoncé de Spyrius.