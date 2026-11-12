Un fan fait fondre une horloge de Dalí en LEGO, et 10 000 personnes veulent la voir en boîte

Une horloge bleue se plie sur un support brun, ses aiguilles toujours visibles. Brick Dangerous a choisi ce détail de La Persistance de la mémoire de Salvador Dalí pour son projet de 1 915 pièces. La création a franchi le seuil des 10 000 soutiens sur LEGO Ideas et fait partie de la troisième revue de 2026.

Des pièces articulées pour donner l’impression que le cadran coule

Dans la présentation du projet, le créateur explique qu’il a détourné des pièces habituellement utilisées pour permettre un mouvement. Elles servent ici à dessiner une forme souple et pendante. Les aiguilles et les chiffres restent visibles malgré la déformation. À côté, les éléments bruns irréguliers donnent au support une texture de tronc ou de rocher, selon la manière dont on le regarde.

La proposition comprend aussi une figurine de Dalí. Elle donne un repère d’échelle et rattache la sculpture à son auteur, même si l’on découvre le tableau de 1931 à travers la maquette.

Ce que les 10 000 votes débloquent

Le seuil permet à LEGO d’examiner la proposition. À ce stade, la création visible est celle du fan. LEGO n’a annoncé ni mise en vente ni prix. Si le projet est retenu, le nombre de pièces, le support et la figurine peuvent évoluer pendant la conception.

La différence est visible avec le Ranger d’Interstellar, déjà sélectionné pour devenir un set. L’horloge de Dalí en est encore à l’étape de la revue.

Visuel du projet : Brick Dangerous / LEGO Ideas.