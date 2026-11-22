Photo, explication en mots simples et questions à poser : le parcours avec ChatGPT gratuit sur iPhone et Android, sans confondre aide à la lecture et démarche effectuée.

Un courrier rempli de termes compliqués peut rester des jours sur la table alors qu’il demande seulement de transmettre une pièce ou de confirmer une information. Avec la version gratuite de ChatGPT, vous pouvez photographier le texte depuis votre iPhone ou votre téléphone Android, demander une explication et préparer vos questions. L’objectif est de comprendre ce qui est écrit et ce qui vous est demandé ; les dates, montants et démarches doivent ensuite être vérifiés dans le document original.

Le plus efficace consiste à procéder en deux temps : faire relever les informations du courrier, puis demander une explication en français courant. Voici le parcours, avec un exemple fictif que vous pouvez reproduire sans envoyer de document personnel.

Pas besoin de payer un abonnement pour commencer

OpenAI confirme dans sa documentation sur les images que les comptes gratuits peuvent joindre des photos sur iOS, Android et le Web, sous réserve des limites du compte. Le téléphone sert à prendre le cliché et à converser avec l’assistant : il ne s’agit pas d’un traitement garanti hors ligne, puisque le contenu est transmis au service.

Vous pouvez utiliser l’application officielle ChatGPT d’OpenAI, ou ouvrir chatgpt.com dans Safari sur iPhone et dans Chrome sur Android. Si une proposition d’abonnement apparaît, elle ne signifie pas que l’analyse d’une photo exige systématiquement de payer. Vérifiez d’abord si vous pouvez poursuivre avec votre compte gratuit ou si vous avez atteint un quota.

Avant la photo, cachez ce qui ne sert pas à comprendre

Pour un premier essai, choisissez une lettre sans information confidentielle. Gardez son objet, les paragraphes utiles et les dates nécessaires. Masquez le nom, l’adresse, les numéros de dossier ou de client, les coordonnées bancaires, la signature et les codes-barres ou QR codes qui pourraient contenir un identifiant. Une feuille opaque posée sur ces zones avant de photographier évite de les capturer. Si vous retouchez une copie numérique, vérifiez le fichier final avant de l’envoyer : un simple trait de surligneur peut laisser le texte lisible.

Un courrier médical, fiscal, bancaire ou lié à un litige mérite une autre précaution : ne transmettez pas l’original complet à un assistant grand public. Recopiez plutôt une phrase non sensible ou demandez directement une explication à l’organisme concerné. Le réglage qui exclut vos échanges de l’entraînement des modèles ne transforme pas l’envoi en échange confidentiel avec cet organisme.

Pour gérer ce réglage dans l’application, la procédure officielle sur iPhone et Android consiste à ouvrir la barre latérale, toucher l’icône de profil, choisir « Contrôles des données », puis désactiver « Améliorer le modèle pour tous ». Cette option peut être modifiée sans abonnement ; elle ne dispense pas de limiter les informations transmises.

Sur iPhone ou Android, joignez une photo lisible du courrier

Posez le courrier à plat, sous une lumière uniforme, après avoir caché les informations inutiles. Prenez la photo avec l’application Appareil photo du téléphone. Vérifiez dans Photos sur iPhone ou dans votre galerie sur Android que les lignes sont nettes. La page doit être à l’endroit, sans reflet ni doigt sur une phrase. Si les caractères deviennent illisibles lorsque vous agrandissez la photo, reprenez-la de plus près. Ouvrez une nouvelle conversation dans ChatGPT. Touchez le bouton « + » près de la zone de saisie, puis « Ajouter des photos et des fichiers », selon le libellé indiqué par la documentation française. La présentation du sélecteur peut varier avec la version de l’application et du téléphone. Choisissez la photo préparée dans la photothèque ou la galerie. Si le téléphone demande un accès aux images, sélectionnez seulement le cliché nécessaire lorsque cette option est proposée. Vérifiez la miniature jointe et saisissez la demande ci-dessous avant d’envoyer.

Pour plusieurs pages, conservez leur ordre et précisez « page 1 sur 2 » puis « page 2 sur 2 » dans vos messages. Ne coupez pas la phrase qui explique une échéance pour ne garder que la date. Si vous avez déjà un PDF, vous pouvez le joindre à la conversation au lieu de photographier l’écran, après en avoir retiré les données que vous ne voulez pas transmettre.

La première demande : retrouver les faits, sans les réinterpréter

Évitez de commencer par « Que dois-je faire ? ». L’assistant risque de mêler ce qu’il lit à des démarches générales qui ne figurent pas dans la lettre. Demandez d’abord une extraction :

« Lis ce courrier. Relève son objet, ce qui m’est demandé, les pièces mentionnées, les dates et le moyen de réponse indiqué. Pour chaque élément, recopie la courte phrase qui le justifie. Si un mot ou un chiffre est illisible, écris “à vérifier” sans le deviner. N’ajoute aucune règle ou démarche extérieure au document. »

Comparez les passages cités à la photo. Un 3 peut être lu comme un 8 ; un montant ou une négation mal reconnu suffit à changer le sens. Si la lecture est mauvaise, envoyez un cadrage plus net du paragraphe concerné, ou recopiez-le vous-même.

Un exemple : comprendre une pièce manquante sans inventer une échéance

Voici un courrier entièrement fictif : « Votre demande reste incomplète. Merci de transmettre la page 2 du formulaire avant le 10 décembre 2026, via votre espace personnel. À réception, votre dossier pourra être examiné. » Il ne s’agit pas du résultat d’un test ni d’une instruction d’un organisme réel.

Après l’extraction, poursuivez avec :

« Explique ce texte en mots simples. Sépare : ce qui est certain dans le courrier, l’action demandée et ce qu’il ne permet pas de savoir. Garde exactement les dates. Ne considère pas qu’un dossier examiné est un dossier accepté. »

Dans cet exemple, l’explication doit conserver trois points : une page manque, le texte indique une date et un canal de transmission, et l’examen viendra après réception. Rien ne permet de promettre une acceptation, un délai de traitement ou une prolongation. Une bonne reformulation rend cette différence plus visible.

Si la lettre dit « dans les quinze jours suivant réception », conservez cette expression et vérifiez le point de départ applicable auprès de l’expéditeur. Ne laissez pas l’IA transformer seule une formule ambiguë en date certaine.

Préparez vos questions, puis reprenez la main sur l’envoi

Une fois la lettre comprise, l’IA peut vous aider à poser une question courte. Dans l’exemple fictif, une demande utile serait :

« Rédige un message neutre de quatre phrases maximum pour demander où trouver la page 2 du formulaire et si un accusé de réception sera disponible après le dépôt. Ne dis pas que j’ai déjà envoyé le document. Ne m’invente ni numéro de dossier ni pièce jointe. »

Copiez le brouillon, vérifiez chaque phrase et envoyez-le depuis le canal officiel que vous connaissez déjà. Ce parcours dans ChatGPT ne transmet rien à l’expéditeur de la lettre. Une réponse rédigée n’est pas un document déposé, et un document déposé n’est pas une confirmation de prise en charge.

L’analyse ne certifie pas non plus l’authenticité du courrier. Si celui-ci réclame un paiement ou des identifiants, retrouvez l’organisme par son site ou son application habituels avant d’agir ; ne prenez pas la présence d’un logo ou l’avis rassurant de l’IA pour une preuve.

Si l’ajout de photo bloque, le texte suffit souvent

La documentation sur les importations indique, au 22 novembre 2026, trois fichiers importés par jour pour l’offre gratuite, avec une réduction possible aux heures de pointe. Une image est limitée à 20 Mo. Si un quota bloque l’envoi, attendez le renouvellement indiqué par l’application ou recopiez seulement le passage utile, après anonymisation.

Vous pouvez alors demander : « Explique uniquement cette phrase et indique les informations qui manquent pour la comprendre. » Pour un courrier difficile, cette demande ciblée est souvent plus facile à contrôler qu’un résumé de plusieurs pages. Gardez l’original sous les yeux jusqu’à avoir vérifié l’action attendue, la date et le destinataire.