Un télémètre laser, une lampe et une grosse batterie : l’Armor 35 Pro vise les usages de terrain. Sa commercialisation est annoncée pour décembre par GSMArena.

L’Ulefone Armor 35 Pro intègre un télémètre laser capable, selon le fabricant, de mesurer jusqu’à 1 200 mètres. Ce téléphone durci de 11 000 mAh se rapproche d’un outil de terrain : il associe mesure de distance, éclairage et fonctions de smartphone. Présenté à l’IFA en septembre, il voit désormais sa commercialisation se préciser : GSMArena rapporte une mise en vente le 7 décembre.

Le tarif de référence américain représente environ 391 euros au taux du 20 novembre 2026, hors taxes et frais d’importation éventuellement applicables. Ce n’est pas un prix français TTC, et le calendrier cité repose sur les informations obtenues par le média, pas sur une annonce de distribution française.

La portée de 1,2 km ne dit pas tout sur la précision

La documentation du télémètre publiée par Ulefone annonce une plage allant de 2 à 1 200 mètres. Elle précise une tolérance de ±0,5 mètre jusqu’à 80 mètres, puis de ±1 mètre au-delà. Le chiffre de 98 % également mis en avant concerne le taux de réussite des mesures annoncé par le constructeur : il ne faut pas le transformer en pourcentage de précision.

Cette différence change la manière d’utiliser l’appareil. Repérer l’ordre de grandeur d’une distance sur un terrain et relever les dimensions exactes d’un meuble sont deux besoins différents. Une erreur possible d’un demi-mètre ne se lit pas comme une précision millimétrique, même si le téléphone affiche une valeur détaillée.

La portée maximale reste elle aussi une caractéristique annoncée, pas la garantie d’obtenir un relevé à 1 200 mètres sur chaque cible. Menow n’a pas testé ce télémètre. Son intérêt tient à la présence d’un instrument intégré, sans devoir emporter un appareil séparé, plutôt qu’à une supériorité de mesure démontrée.

Une lampe et une grosse réserve d’énergie, avec des compromis

Ulefone accompagne le télémètre d’une lampe arrière dont la luminosité maximale annoncée atteint 800 lumens. Le téléphone possède aussi une caméra de vision nocturne. Éclairer une zone et obtenir une image dans l’obscurité restent deux fonctions différentes ; la seconde ne transforme pas le téléphone en caméra thermique.

La batterie de 11 000 mAh doit alimenter cet ensemble. Sa capacité ne suffit pas à déduire combien de jours il tiendra : l’écran, les communications et l’usage de la lampe changent la consommation. Une grosse batterie ne constitue donc pas, à elle seule, une autonomie mesurée.

Un Android de terrain, mais sans 5G

Le dossier de commercialisation publié par GSMArena le 22 novembre décrit un Helio G200, 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, avec un écran Full HD+ de 6,78 pouces à 120 Hz. Le réseau mobile reste limité à la 4G : son apparence imposante et son équipement ne doivent pas faire supposer une compatibilité 5G.

Il démarre sous Android 16, et Ulefone annonce des mises à niveau jusqu’à Android 18, sans calendrier précis de distribution. Les indices IP68 et IP69K revendiqués concernent sa protection dans des conditions de test : ils ne dispensent pas de lire les exclusions de garantie. Avant un achat en France, le prix livré, les bandes mobiles de la référence commandée et le lieu de prise en charge du SAV seront plus utiles qu’une simple conversion du tarif américain.