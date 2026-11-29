Son câble intégré réduit le nombre d’accessoires à emporter. Mais les 100 W annoncés constituent une réserve commune à ses quatre sorties.

Un seul chargeur pour l’ordinateur, le téléphone et quelques accessoires : c’est la promesse pratique du Nexode 100 W à câble rétractable d’UGREEN. Son câble USB-C intégré évite d’en chercher un au fond du sac. En revanche, les 100 W indiqués sur la fiche ne sont pas disponibles simultanément pour chacun des quatre appareils branchés.

Les 100 W appartiennent à l’ensemble du chargeur

La référence européenne vérifiée est le SKU 65586. Elle dispose d’un câble USB-C rétractable, de deux prises USB-C et d’une USB-A. UGREEN annonce un maximum total de 100 W. Le câble intégré et la prise USB-C1 peuvent chacun atteindre cette valeur lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions compatibles ; USB-C2 plafonne à 30 W et USB-A à 22,5 W.

Ces valeurs individuelles ne s’additionnent pas. Il serait donc incorrect d’attendre 100 W pour le PC, plus 30 W pour le téléphone, plus 22,5 W pour un accessoire. La limite commune reste plus basse que cette somme. La fiche européenne d’UGREEN permet d’identifier ces plafonds et la référence, afin d’éviter la confusion avec ses autres Nexode.

Le téléphone demande la puissance qu’il sait accepter

Brancher un smartphone à une sortie capable de 100 W ne lui impose pas cette puissance. L’USB Power Delivery repose sur une gestion de l’alimentation entre les appareils : chacun peut demander une puissance adaptée à ses besoins. Il faut aussi que le téléphone, le chargeur et le câble utilisé prennent en charge les modes nécessaires.

Cela explique pourquoi deux téléphones munis du même connecteur USB-C ne chargent pas forcément à la même vitesse. Le connecteur décrit la prise ; il ne suffit pas à déterminer le protocole et la puissance réellement acceptés. Pour un ordinateur, consultez également la puissance prévue par son fabricant avant de remplacer son alimentation habituelle.

Choisir ses branchements selon le moment

Si vous souhaitez privilégier l’ordinateur, utilisez une sortie annoncée jusqu’à 100 W, puis vérifiez ce que devient son alimentation lorsque vous ajoutez le téléphone. Les spécifications USB prévoient que les ressources disponibles puissent évoluer avec les autres ports : la puissance ne doit donc pas être considérée comme définitivement réservée au premier appareil connecté.

Pour recharger plusieurs accessoires pendant la nuit, cette répartition peut être moins gênante que pour travailler sur un portable fortement sollicité. Le choix dépend ainsi davantage de vos usages simultanés que du nombre de prises. Avant d’acheter, demandez le tableau de répartition propre au 65586 si vous avez besoin d’un minimum précis pour deux appareils en même temps. Un tableau trouvé pour un autre chargeur UGREEN de 100 W ne permet pas de le déduire.

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