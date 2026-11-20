Ubisoft supprime 166 postes à Montréal et à Québec, alors que le groupe officialise Motherbrain, une filiale consacrée à l’intelligence artificielle dans les jeux. Ces deux annonces du 19 novembre illustrent des choix différents : réduire les équipes en fonction des projets et poursuivre la recherche sur des personnages capables de réagir aux joueurs. Elles ne démontrent pas que les salariés licenciés sont remplacés par une IA.

Pour les amateurs d’Assassin’s Creed, de Far Cry ou de Rainbow Six, la question est surtout de savoir ce qui changera dans les jeux. Les documents disponibles précisent les objectifs de Motherbrain. Ils ne permettent pas d’attribuer à ces suppressions de postes un retard, une annulation ou une nouvelle fonction dans un épisode particulier.

166 suppressions de postes, sans liste publique des jeux concernés

Dans une déclaration transmise à Agefi-Dow Jones et rapportée dans l’annonce concernant ses opérations canadiennes, Ubisoft explique que l’évolution de son portefeuille modifie ses besoins de production. Le groupe ajuste donc certaines équipes à ses priorités actuelles. Il prévoit des indemnités de départ, une prolongation de la couverture santé et un accompagnement professionnel pour les personnes concernées.

Le chiffre porte sur les studios de Montréal et de Québec. Il ne désigne pas l’ensemble des emplois supprimés dans le groupe au cours de l’année. Il faut aussi séparer l’existence de cette réduction d’effectifs de ses conséquences sur un jeu : connaître le studio touché ne suffit pas à déterminer quelle équipe de production a perdu des postes.

Motherbrain travaille sur les personnages et les mondes de jeu

Le communiqué financier publié par Ubisoft le 19 novembre confirme que Motherbrain devient une filiale dédiée. Son équipe est celle de Teammates, une expérience jouable de recherche sur l’IA générative. Ses pistes actuelles comprennent les personnages non jouables dotés de mémoire et des maîtres de jeu IA capables d’organiser de grands mondes systémiques.

L’ambition est de fournir des technologies aux créateurs, dans les différentes branches d’Ubisoft et au-delà. Ce périmètre est plus large qu’un jeu vendu sous le nom Motherbrain : l’annonce ne décrit ni un produit commercial prêt à sortir, ni sa date, ni ses plateformes.

Annonce Ce qui est établi Ce qui ne l’est pas 166 postes supprimés Réduction des équipes au Québec Liste détaillée des jeux directement touchés Motherbrain Filiale dédiée aux technologies d’IA pour le gameplay Nouveau jeu commercial et calendrier de sortie Teammates Expérience de recherche déjà présentée à des joueurs Déploiement de ces fonctions dans les franchises existantes

Teammates montre un usage concret, encore expérimental

Dans la présentation originale de Teammates, le joueur traverse un court niveau de tir à la première personne avec deux compagnons, Sofia et Pablo. L’expérience permet de leur donner des instructions à la voix. Un assistant nommé Jaspar peut également aider à comprendre la situation et à interagir avec certains éléments du jeu.

Le changement recherché est facile à saisir : parler à un équipier plutôt que choisir uniquement une commande prédéfinie. Mais une démonstration dans un niveau conçu pour cet usage ne garantit pas que la même approche reste fiable pendant des dizaines d’heures dans un monde ouvert. La mémoire, la cohérence des réactions et la qualité de l’écriture restent des points à juger dans un produit réellement jouable.

Ce qu’il faudra vérifier avant de parler de transformation des jeux Ubisoft

Le prochain élément décisif sera une annonce de jeu qui précise où ces systèmes sont employés, ce qu’ils font et comment le joueur les utilise. Le communiqué ne répond pas encore aux questions de connexion obligatoire, de langues prises en charge ou d’accessibilité pour le public français.

Les licenciements ont, eux, un effet immédiat sur les salariés. Les réunir avec la création de Motherbrain dans une même actualité est légitime ; en faire la preuve d’un remplacement par l’IA serait aller au-delà des faits. Pour l’instant, Ubisoft confirme une réduction d’équipes et un investissement dans une technologie de gameplay, pas un lien causal entre les deux.