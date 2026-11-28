Les premières expéditions sont annoncées pour cette console verticale en aluminium. À environ 228 € par conversion, son intérêt dépendra aussi des jeux et des conditions de livraison.

TRIMUI Brick Hammer Pro U : cette console au look rétro passe à Android et aux deux sticks

La TRIMUI Brick Hammer Pro U reprend le format vertical des anciennes consoles portables, mais y ajoute Android 15, deux sticks analogiques et une coque en aluminium. La boutique TRIMUI Store annonce le début des expéditions depuis le 26 novembre. Cette nouvelle venue vise ceux qui veulent configurer leurs jeux et applications dans un petit appareil dédié, plutôt que jouer sur leur téléphone.

Le tarif affiché est de 249,89 dollars, soit environ 228 € au cours de référence de la BCE du 27 novembre 2026. C’est une conversion indicative hors éventuels frais d’importation, pas un prix français garanti.

Deux sticks sous un écran au format 4:3

La console associe un écran IPS de 3,95 pouces, défini en 1 024 × 768 pixels à 60 Hz, à un Snapdragon G2 Gen 1. Elle possède 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensible par carte mémoire. Sa batterie atteint 5 000 mAh.

Le format 4:3 convient naturellement à de nombreux jeux anciens conçus pour une image moins large que celle d’un smartphone. En revanche, un jeu prévu pour un affichage panoramique devra composer avec des bandes ou une surface d’image réduite, selon les réglages. La définition de l’écran ne dit pas non plus à quelle vitesse chaque jeu tournera.

L’annonce de lancement de TRIMUI Store met en avant deux sticks à effet Hall, avec clics L3 et R3, en complément de la croix et des boutons. Elle indique aussi une sortie vidéo USB-C compatible avec un écran en 1080p à 60 Hz. Cette sortie n’est pas la promesse que tous les jeux seront calculés à cette cadence.

Android apporte de la souplesse, pas une compatibilité universelle

Android permet d’installer des applications compatibles et de choisir son organisation. Il faut néanmoins distinguer système d’exploitation, émulateur et jeu : la présence d’Android ne garantit ni les performances d’une console particulière ni le bon fonctionnement de chaque titre. Nous n’avons pas testé cette machine.

Avant de choisir, vérifiez les jeux que vous souhaitez utiliser, la prise en charge de leurs commandes et les réglages nécessaires. Une liste de plateformes annoncées ne remplace pas des essais sur les titres qui vous intéressent.

Le prix converti ne suffit pas à connaître le coût en France

Le lancement s’accompagne, selon la boutique, d’un premier lot limité à 3 000 unités et d’accessoires de protection. Cette limite ne permet pas d’affirmer qu’il n’y aura jamais de réassort.

Dans sa politique de livraison, TRIMUI Store annonce des taxes et droits prépayés pour les destinations de l’Union européenne. Il faut vérifier que cette condition figure bien pour l’adresse et l’offre retenues au paiement, ainsi que les modalités de retour. Le stock disponible et le total réellement facturé restent à contrôler avant toute commande.

Son intérêt est donc clair : réunir commandes physiques et environnement Android dans un format vertical. Son rapport qualité-prix dépendra surtout des performances dans vos jeux, du confort des sticks et du coût final de livraison, encore distinct d’une simple conversion en euros.