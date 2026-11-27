Le Titan 2 Elite blanc est proposé en précommande. Cette finition reste réservée au modèle standard, tandis que le Pro conserve ses couleurs noire et orange.

Titan 2 Elite : le smartphone à clavier arrive en blanc, avec une limite à connaître

Le Titan 2 Elite passe au blanc, mais pas dans sa configuration la plus puissante. Unihertz propose cette nouvelle finition en précommande uniquement sur le modèle standard, équipé d’un Dimensity 7400 et de 256 Go de stockage. Pour le Pro, doté d’un Dimensity 8400 et de 512 Go, il faut conserver le noir ou l’orange.

C’est le choix à faire avant de se laisser séduire par les touches blanches : la couleur n’est pas disponible sur toute la gamme. Le téléphone conserve son autre particularité, un véritable clavier physique sous un petit écran tactile.

Le blanc oblige à choisir la version standard

La fiche officielle du Titan 2 Elite blanc distingue clairement les versions. La nouvelle couleur accompagne le Dimensity 7400, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Pro reste proposé dans les deux finitions antérieures, avec son processeur et sa capacité de stockage différents.

Il ne s’agit donc pas simplement de choisir la même référence dans une autre teinte. Pour quelqu’un qui garde de nombreux fichiers hors ligne, cette différence de stockage mérite d’être regardée avant la couleur. La fiche prévoit un emplacement microSD, mais celui-ci partage son logement avec la seconde carte SIM physique.

Un clavier physique, qui reste QWERTY

Unihertz annonce la saisie en français parmi les langues prises en charge. Cela ne transforme pas la disposition des touches en AZERTY. Le clavier présenté est QWERTY : un acheteur français doit distinguer la langue du logiciel de la position réellement imprimée sur les touches.

Le clavier peut également servir à faire défiler une page en glissant le doigt sur sa surface. Le fabricant prévoit des raccourcis personnalisables par appui court ou long sur les lettres. L’intérêt ne se limite donc pas à retrouver la sensation d’une touche : certaines commandes peuvent rester accessibles sans viser une icône sur l’écran.

Pour écrire de longs messages, ce format peut attirer ceux qui préfèrent une réponse tactile sous les doigts. Il ne permet pas d’affirmer que tout le monde saisira plus vite : les habitudes, la disposition du clavier et les corrections logicielles restent déterminantes.

Un petit écran dans un téléphone de 75 mm de large

Le Titan 2 Elite associe une dalle AMOLED de 4,03 pouces, annoncée à 120 Hz, à un boîtier de 117,8 × 75 × 10,4 mm pour 163 g. Sa batterie est donnée pour 4 050 mAh, avec une recharge de 33 W. Ce sont des caractéristiques constructeur, sans mesure d’autonomie réalisée pour cet article.

Sa petite diagonale ne décrit qu’une partie de l’encombrement. Le clavier occupe une portion de la face avant et le boîtier atteint 75 mm de large. Comparer ce téléphone à un modèle entièrement tactile uniquement à partir des pouces d’écran donnerait donc une idée trompeuse de sa prise en main.

En contrepartie, une page web ou une vidéo dispose de moins de hauteur d’affichage qu’avec une grande dalle moderne. Le choix prend surtout son sens si vous recherchez les touches physiques et leurs commandes, plutôt qu’un grand écran destiné aux vidéos et aux jeux.

Une précommande avec une attente indicative

Au relevé du 27 novembre, la page de vente affiche un bouton de précommande et annonce des expéditions dans environ deux mois, traitées dans l’ordre d’achat. Ce délai indicatif n’est pas une date de livraison garantie en France.

Avant de valider, sélectionnez la région de destination, puis vérifiez le montant final, les frais éventuels et les conditions du vendeur. Le prix affiché par défaut pour une autre région ne suffit pas à établir un tarif français tout compris. Vérifiez également la configuration choisie : la présence du nom « Elite » ne signifie pas que vous avez sélectionné le Pro.

Pour cette nouvelle finition, le compromis est simple : le blanc donne accès au Titan 2 Elite standard, avec son clavier QWERTY et son stockage de 256 Go. La version Pro conserve d’autres couleurs. C’est cette différence de configuration, puis la place du clavier dans vos usages, qui doit guider le choix.