Arts & Crafts ajoutera deux lieux à visiter, des éléments pour la caravane et une enquête autour d’un tableau volé. La sortie est annoncée pour le 5 décembre.

La librairie ambulante de Tiny Bookshop va pouvoir s’agrandir avec Arts & Crafts, une extension annoncée pour le 5 décembre 2026. Au programme : deux nouveaux lieux, 24 éléments pour la caravane et plus de 30 décorations. Le studio neoludic games et l’éditeur Skystone Games dévoilent ce contenu alors que le jeu vient de dépasser le million d’exemplaires vendus.

Cette fois, les nouveautés ne se limitent pas à habiller la boutique. L’extension ajoute des quêtes et une enquête autour d’un tableau volé, de quoi prolonger les rencontres et les petites histoires qui accompagnent le commerce des livres.

Une école et un quartier d’artistes à découvrir

Le communiqué de Skystone Games daté du 23 novembre nomme les deux nouvelles destinations : Puffin Primary et l’Artist Quarter. L’école et le quartier d’artistes élargissent les endroits où l’on pourra poursuivre sa vie de libraire.

Les 24 nouveautés destinées à la caravane sont des éléments d’aménagement. Le chiffre ne désigne donc pas 24 pièces supplémentaires au sens de salles à visiter. À cela s’ajoutent plus de 30 objets décoratifs, une autre catégorie de contenu qui permet de personnaliser la boutique.

Les quêtes inédites apportent une raison de reprendre la route au-delà de la seule décoration. L’enquête sur le tableau volé donne notamment un fil narratif à cette nouvelle étape ; le détail de sa résolution n’a pas été révélé.

Un million de ventes, mais pas encore de tarif annoncé pour le DLC

Le million d’exemplaires annoncé concerne Tiny Bookshop sur l’ensemble de ses plateformes, et non une seule version. Ce cap donne du contexte à l’arrivée de l’extension, sans permettre de déduire son prix ou ses conditions d’accès.

La date communiquée pour Arts & Crafts est le 5 décembre. Le communiqué consulté ne précise pas de tarif français, ne présente pas ce contenu comme gratuit et ne détaille pas de calendrier séparé pour chaque plateforme. Pour les propriétaires du jeu, le point à vérifier sera donc l’apparition de l’extension sur leur version, plutôt que de considérer son accès comme automatiquement inclus dans leur achat initial.