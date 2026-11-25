Tidal annonce le rejet et le retrait des titres entièrement générés par IA à partir du 9 décembre. La musique assistée ne relève pas du même cas.

Tidal va retirer les morceaux entièrement créés par IA : ce qui change le 9 décembre

Tidal durcit sa politique sur les morceaux entièrement générés par intelligence artificielle. À partir du 9 décembre 2026, ces enregistrements doivent être rejetés et retirés de la plateforme. L’annonce figure dans l’aide officielle mise à jour le 24 novembre. Elle ne signifie pas que tout morceau ayant utilisé un outil d’IA pendant sa création sera automatiquement interdit.

Pour les abonnés, le changement concerne le catalogue qu’ils pourront écouter. Pour les créateurs, il touche la possibilité de distribuer leurs titres : le service passe d’un encadrement de ces contenus à une exclusion annoncée pour les enregistrements entièrement générés.

Le retrait commence en décembre, pas immédiatement

L’encart publié dans la FAQ de Tidal donne la date du 9 décembre. Le reste de cette page décrit encore les règles applicables avant ce changement. Un titre actuellement accessible ne contredit donc pas, à lui seul, la nouvelle annonce.

Cette transition explique aussi pourquoi les documents officiels peuvent sembler dire deux choses différentes. La page générale de politique conserve une mise à jour d’octobre, alors que la FAQ annonce l’étape suivante. Il faut lire leur date et leur portée, plutôt que traiter une ancienne règle comme l’annulation de la nouvelle.

Ce que le service faisait déjà avec la musique générée

Dans sa politique antérieure, Tidal accepte la musique générée répondant à ses conditions, tout en identifiant les enregistrements considérés comme entièrement produits par IA. Il demande aussi aux distributeurs de signaler ces contenus et ne leur attribue pas de royalties lorsqu’ils sont identifiés comme tels.

Le service prévoit déjà de retirer les contenus associés à une activité frauduleuse, notamment lorsqu’ils trompent les auditeurs ou exploitent l’identité d’un artiste. La nouvelle échéance élargit donc la question : un enregistrement entièrement généré ne devrait plus être accepté simplement parce qu’il respecte les anciennes conditions.

Situation Ce que disent les documents officiels Enregistrement entièrement généré par IA Rejet et retrait annoncés à partir du 9 décembre. Usage partiel de l’IA La FAQ reconnaît que certains contenus partiellement générés restent sans étiquette. Étiquette jugée erronée Une procédure de contestation existe dans l’assistance.

« Entièrement généré » n’est pas synonyme d’« aidé par un logiciel »

La distinction porte sur l’enregistrement livré à la plateforme. Les outils numériques interviennent depuis longtemps dans l’écriture, le mixage et la production. Mettre tous ces usages dans la même catégorie rendrait la règle incompréhensible pour les musiciens comme pour les auditeurs.

Tidal évoque dans sa politique la multiplication des générateurs musicaux commandés par texte. La FAQ précise néanmoins que son action se concentre sur les enregistrements entièrement générés, compte tenu des limites de la détection et du risque d’erreur. Cela ne fournit pas une méthode publique permettant à un auditeur de trancher avec certitude à l’oreille.

Une erreur d’identification peut être contestée

L’assistance permet de signaler un morceau non étiqueté ou de contester une identification erronée. Pour un artiste concerné, le point utile est donc la procédure proposée par la plateforme, plutôt qu’un verdict improvisé à partir du style de sa musique.

La qualité d’un morceau, sa ressemblance avec un autre et la manière dont il a été produit sont d’ailleurs trois questions distinctes. Le changement annoncé par Tidal concerne la dernière. Son effet sur les recommandations et les playlists dépendra ensuite des titres effectivement identifiés et retirés, sans que la date annoncée permette de prédire chaque disparition individuelle.