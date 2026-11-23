Le responsable du design de Threads annonce une version iPad très prochainement. Une première application est en préparation, mais aucune date précise de téléchargement n’est encore donnée.

Threads va avoir une application conçue pour l’iPad. Christopher Clare, responsable du design du réseau social de Meta, l’a annoncée dans une publication du 23 novembre accompagnée d’un premier aperçu. Il promet une arrivée très prochaine, sans donner de date précise : cela ne signifie pas que cette version est déjà téléchargeable en France.

Dans sa déclaration rapportée intégralement par 9to5Mac, Clare explique que cette adaptation figurait parmi les demandes des utilisateurs. Il prévoit de communiquer de nouveau lorsque l’application sera disponible. Son équipe a privilégié la sortie d’une première version, avec d’autres ajustements et optimisations encore en préparation.

Un premier aperçu en orientation paysage

Les visuels publiés par Clare montrent notamment une tablette en orientation paysage, avec le fil au centre et une barre de navigation en bas. Ils donnent un aperçu concret du travail réalisé sur grand écran, sans constituer une liste complète des fonctions de cette première version.

La liste des iPad compatibles, la version minimale d’iPadOS et les différences avec l’application pour iPhone restent à préciser. Ces informations détermineront si une ancienne tablette pourra installer cette nouvelle version.

Le signal à attendre avant de chercher la mise à jour

Clare a annoncé une nouvelle communication au moment de la mise en ligne. Ce sera le point utile pour vérifier la disponibilité sur l’App Store français et la compatibilité avec sa tablette. La formule très prochaine ne permet pas de fixer une journée de lancement.