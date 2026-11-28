Thief: The Dark Project Remastered sort le 3 décembre avec The Tarnished Mirror, une nouvelle campagne de quatre missions. Contenu, modernisation et différences entre versions.

Reprendre les cambriolages de Garrett ne se limitera pas à retrouver les missions de 1998 avec des graphismes retouchés. Thief: The Dark Project Remastered, attendu le 3 décembre 2026, inclut aussi une campagne originale de quatre missions, The Tarnished Mirror. Un ajout qui donne une raison de revenir aux joueurs connaissant déjà les ruelles du premier Thief, tout en accompagnant sa découverte sur les machines actuelles.

Une aventure nouvelle entre les deux premiers Thief

The Tarnished Mirror est conçue par les créateurs de The Black Parade, campagne réalisée par des fans pour Thief Gold. Selon le communiqué officiel publié le 2 novembre, cette nouvelle histoire établit un lien entre The Dark Project et Thief II: The Metal Age. Elle apporte des factions et des ennemis supplémentaires, avec une inspiration horrifique lovecraftienne.

La fiche de GOG précise son format : quatre missions, situées après les événements du premier jeu. Garrett accepte un vol impliquant un miroir ancien et se retrouve entraîné dans une conspiration. Cette campagne est incluse au lancement : l’annonce ne la réserve pas à l’édition Deluxe. The Black Parade et The Tarnished Mirror restent deux créations distinctes ; le nom de leurs auteurs ne signifie pas que la première est automatiquement livrée avec le jeu.

Quelles missions sont comprises dans le remaster ?

Contenu Ce qui est annoncé The Dark Project Les 12 missions du jeu original Thief Gold 3 missions supplémentaires, avec les ajouts de cette réédition The Tarnished Mirror Une campagne inédite de 4 missions

Ces chiffres donnent un repère sur le contenu, pas une durée de vie garantie. La progression dépend aussi de l’exploration et des objectifs choisis. Les missions proposent trois niveaux de difficulté dont les objectifs diffèrent : recommencer ne consiste donc pas uniquement à affronter des adversaires plus résistants.

Un jeu où faire du bruit peut coûter plus cher que manquer sa cible

Pour qui découvre la série, Atari rappelle son principe central : lumière et bruit déterminent la discrétion de Garrett. Se cacher, écouter et contourner les gardes comptent davantage que multiplier les combats. La matraque permet d’assommer, tandis que différentes flèches accompagnent l’infiltration.

La remise à niveau concerne notamment les textures, modèles et animations, avec le moteur KEX de Nightdive. Une roue pour les armes et objets ainsi qu’un sélecteur de missions doivent faciliter la prise en main. Il s’agit d’une modernisation du classique, sans annonce de transformation en jeu d’action contemporain. Les performances finales et le confort des commandes devront être appréciés sur chaque version après sa sortie.

Sur quelles machines pourra-t-on y jouer ?

Le lancement est annoncé sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC, via Steam, Epic Games Store et GOG. Xbox Play Anywhere figure également parmi les prises en charge annoncées. Xbox One n’apparaît pas dans cette liste.

Le choix du PC apporte une différence concrète : Atari y réserve la prise en charge des campagnes personnalisées. Sur GOG, la fiche indique en outre qu’aucune activation ni connexion permanente n’est nécessaire pour jouer. Cela ne dispense évidemment pas de récupérer les fichiers d’installation.

Pour les exemplaires physiques Nintendo, l’annonce précise une compatibilité avec la Switch originale et une mise à niveau gratuite vers l’édition Switch 2 pour les possesseurs de la version Switch. Le 3 décembre permettra surtout de découvrir ce que les quatre missions inédites ajoutent à l’aventure : pour les habitués, c’est le contenu réellement nouveau à surveiller.