Twelve Weeks propose des affrontements en équipe et la survie d’un clan sur douze semaines. Il nécessite la version Steam de Part II Remastered.

The Last of Us 2 : ce mod gratuit ramène les combats à quatre contre quatre sur PC

The Last of Us Part II Remastered dispose d’un multijoueur créé par des fans sur PC. Ouvert au public le 20 novembre, Twelve Weeks organise des affrontements à quatre contre quatre et remet la survie d’un clan au centre de la progression. Le mod est gratuit, mais nécessite une copie légitime du jeu sur Steam. Ce projet indépendant n’est pas un mode publié par Naughty Dog.

Pour les joueurs qui regrettent les affrontements en petite équipe du premier The Last of Us, la proposition a un attrait immédiat : retrouver des adversaires humains et un objectif collectif dans cet univers. Il faut toutefois bien distinguer ce retour communautaire d’une nouvelle sortie officielle de Factions.

Gagner une partie sert aussi à nourrir son clan

Le site du projet Twelve Weeks présente deux modes à huit joueurs, répartis entre WLF et Séraphites. Dans l’un, les réserves de renforts structurent l’affrontement ; dans l’autre, les interrogatoires d’adversaires à terre permettent de progresser vers l’objectif. Les actions de soutien, la récupération de ressources et le choix de son équipement prennent ainsi une place dans la stratégie du groupe.

La couche persistante repose sur un calendrier de douze semaines, avec un jour avancé à chaque match. Les parties ne servent donc pas uniquement à départager deux équipes sur le moment : elles alimentent aussi la vie du clan. Cette articulation entre combat et gestion donne une raison de suivre sa progression au-delà d’une victoire isolée.

Le dépôt publié par l’équipe précise l’identité de ce projet : Kellie en assure la création et la direction, avec notamment une contribution d’OmegaMan au portage Linux. Il décrit l’artisanat, les réanimations et les exécutions parmi les systèmes de jeu. Ces éléments viennent de la documentation du mod ; Menow n’a pas effectué de session multijoueur pour en mesurer l’équilibrage.

La bonne édition et le lanceur avant de rejoindre une équipe

L’accès passe par le lanceur proposé sur le site officiel. Son rôle est de trouver l’installation du jeu, d’installer les fichiers du mod puis de les maintenir à jour. Le dépôt de code s’adresse aux contributeurs : un joueur n’a pas à compiler lui-même le projet pour commencer.

La distinction importante concerne votre exemplaire de The Last of Us. Une copie PS5 n’ouvre pas cet accès PC, et posséder uniquement le premier volet ne suffit pas. Il faut Part II Remastered sur Steam. Le projet propose un parcours pour Windows et une version Linux/Steam Deck ; cela ne constitue pas une certification de performances sur toutes les machines portables.

Pour préparer une partie avec des amis, la première vérification consiste donc à comparer l’édition possédée et la version installée du mod. C’est plus utile que de chercher le bouton multijoueur dans une copie console : Twelve Weeks dispose de sa propre procédure de lancement.

Un projet communautaire qui dépend de sa propre infrastructure

Le code rendu public distingue le client, le lanceur et les outils de serveurs, avec la gestion des salons, du clan et du matchmaking. Cette architecture explique aussi pourquoi l’expérience peut évoluer indépendamment des mises à jour officielles du jeu.

Les auteurs déclarent que leur dépôt ne contient ni fichiers du jeu ni ressources extraites distribuées avec le code. Les outils travaillent sur l’installation locale du joueur. Le téléchargement du mod ne remplace donc pas l’achat du jeu requis. Avant toute installation, gardez comme point de départ le site de Twelve Weeks, dont le dépôt public permet de vérifier l’identité du projet et ses conditions d’accès.