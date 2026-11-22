Le jeu de pompiers de 1995 rejoint Console Archives. Les options modernes facilitent sa découverte, mais le français ne concerne pas les dialogues.

The Firemen 2 revient sur PS5 et Switch 2, mais les textes du jeu restent en japonais

The Firemen 2: Pete & Danny reprend du service sur PS5 et Nintendo Switch 2. Hamster a annoncé cette réédition pour le 19 novembre 2026 dans sa collection Console Archives. Derrière ce retour d’un jeu de 1995 se cache toutefois une précision essentielle pour le public français : les textes de l’aventure restent en japonais. Le français concerne les menus d’options et le manuel.

Sauver les occupants d’un immense bâtiment en feu

Dans son annonce de sortie, Hamster présente Pete et Danny comme deux membres d’une caserne new-yorkaise chargés d’évacuer les personnes prises au piège d’un gigantesque complexe de loisirs en flammes. Le jeu de HUMAN date de 1995 : la réédition donne accès à cette production ancienne depuis deux consoles actuelles.

L’intérêt de ce retour tient à son sujet autant qu’à sa nostalgie. La mission consiste à intervenir dans un incendie et à secourir des personnes, plutôt qu’à enchaîner une campagne de guerre. Les différents étages et les personnages rencontrés composent l’aventure. Console Archives remet le titre d’origine à disposition avec des outils de confort.

Le français affiché dans la fiche ne traduit pas l’aventure

La fiche officielle Console Archives précise que seule la version japonaise du jeu est incluse. Une liste mentionnant le français, l’anglais ou l’allemand ne signifie donc pas que les dialogues ont été localisés. Ces langues s’appliquent aux options et au manuel.

Cette séparation change l’achat pour qui veut suivre les échanges entre les personnages. Les menus d’accompagnement peuvent être compris en français, mais ils ne remplacent pas une traduction de l’histoire. Le caractère orienté action du jeu n’efface pas cette limite.

Des réglages modernes autour du jeu d’origine

Console Archives propose notamment de personnaliser les commandes, d’utiliser plusieurs points de sauvegarde et d’adapter l’affichage. Des filtres cherchent à retrouver l’aspect d’un téléviseur à tube. Ces fonctions permettent d’aménager la découverte d’un ancien titre, sans qu’il faille y voir une refonte graphique.

La coopération locale à deux est confirmée par la fiche Nintendo et celle de PlayStation. Le communiqué de lancement indique une personne, mais les fiches actuelles des deux plateformes précisent bien un à deux joueurs sur la même console.

Hamster répertorie PS5 et Nintendo Switch 2, sans annoncer ici de version pour la première Switch. L’éditeur rappelle également que le catalogue varie selon les pays : recherchez le titre complet dans le magasin associé à votre compte français. Aucun tarif français n’est annoncé dans le communiqué international consulté.