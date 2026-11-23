Embark dévoile le placement des 16 équipes à Stockholm. Voici le programme du 27 au 29 novembre, en heure française, et le fonctionnement de la finale.

THE FINALS : le programme du Grand Major est fixé, voici les horaires pour la France

Les 16 équipes de THE FINALS connaissent leur point de départ pour le Grand Major 2026. Embark a publié le 23 novembre le placement des participants pour le tournoi de DreamHack Stockholm. Les matchs se dérouleront du vendredi 27 au dimanche 29 novembre, avec une finale qui demande d’accumuler des couronnes plutôt que de gagner un seul match décisif.

Quand regarder depuis la France ?

Le programme officiel publié avec la révélation du placement utilise l’heure d’Europe centrale, identique à celle de la France métropolitaine à ces dates.

Jour Début de diffusion Premier match Vendredi 27 novembre 11 h 30 12 h Samedi 28 novembre 10 h 12 h Dimanche 29 novembre 10 h 10 h 45

Le tournoi sera diffusé sur la chaîne Twitch officielle de THE FINALS. Attention à la différence entre l’ouverture de l’antenne et le début des parties : samedi, par exemple, deux heures les séparent.

Six représentants EMEA parmi les participants

La région Europe, Moyen-Orient et Afrique aligne Five Fears, Nfinite, Alliance, RAD, FYR Strays et Vanguard Gaming. Sept équipes viennent des Amériques et trois d’Asie-Pacifique. Les vainqueurs régionaux sont placés en tête, puis les résultats des qualifications déterminent le reste de l’ordre.

La répartition vise notamment à séparer les meilleures têtes de série au départ et à éviter trois équipes de la même région dans un salon d’ouverture.

Pourquoi cinq équipes se retrouvent en finale

Comme le précise la présentation officielle du Grand Major, les deux premières journées combinent des manches Cashout à quatre équipes et des confrontations finales à deux. Le haut du tableau distribue les places du dimanche ; le bas du tableau permet à une équipe de remonter à chaque cycle.

Le vendredi doit attribuer deux sièges en finale et éliminer une équipe. Le samedi décide des trois dernières places. Le dimanche passe ensuite au format The Throne : une équipe défend le trône, pendant que les autres cherchent à gagner le droit de la défier.

Le premier groupe à réunir trois couronnes devient champion. Une couronne déjà obtenue reste acquise même après la perte du trône : l’équipe peut retourner dans la lutte et revenir défier son nouveau détenteur. C’est le point à retenir pour suivre le score sans confondre un changement de leader avec une élimination définitive.

Si votre disponibilité est limitée, le créneau le plus simple à réserver est donc dimanche à 10 h 45 pour le début de la phase finale, plutôt que d’attendre un horaire de grand match unique.