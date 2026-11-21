The Binding of Isaac arrive à 4 en ligne sur consoles, mais le crossplay doit attendre

The Binding of Isaac: Repentance+ permet désormais de jouer à 4 en ligne sur PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. La sortie console du 19 novembre ajoute cette possibilité à l’aventure. Attention toutefois si votre groupe possède plusieurs machines : Nicalis réserve le jeu entre plateformes à une mise à jour ultérieure.

La coopération en ligne arrive, avec une distinction essentielle

Deux fonctions se ressemblent dans les annonces, mais ne rendent pas le même service. La coopération en ligne permet de rejoindre d’autres joueurs par Internet. Le crossplay autorise des joueurs de plateformes différentes à partager une partie. Dans son communiqué de lancement de Repentance+, Nicalis annonce la première pour la sortie et place explicitement le second après le lancement.

Vous pouvez donc organiser une partie à plusieurs sur une même plateforme compatible. En revanche, ne demandez pas à un ami sur PC d’acheter une version console sur la seule promesse d’un groupe commun immédiatement disponible.

Ce qui est accessible, et ce qui doit encore arriver

Fonction État annoncé Coopération en ligne jusqu’à 4 Disponible avec Repentance+ sur les consoles annoncées Coopération locale jusqu’à 4 Également prise en charge Jeu entre plateformes Mise à jour après lancement, sans date ferme dans le communiqué Importation de sauvegarde Steam Mise à jour après lancement, pas un transfert à supposer disponible dès aujourd’hui Description des objets Ajout destiné à mieux comprendre leurs effets pendant les parties

Le jeu ne se résume pas à l’ajout d’un salon multijoueur

La présentation complète de Repentance+ par Nicalis décrit une collection qui réunit Rebirth, Afterbirth, Afterbirth+ et Repentance, enrichie par les changements de Repentance+. L’aventure conserve ses donjons et ses combinaisons d’objets aléatoires : vos trouvailles peuvent transformer une tentative, puis la suivante vous obliger à composer autrement.

La quantité de contenu explique l’intérêt des descriptions d’objets. Face à un effet mal compris, l’information affichée doit aider à prendre une décision sans garder en permanence une encyclopédie ouverte à côté de la console. La coopération est proposée dans les différents modes, avec des parties entre amis, des rencontres publiques et une recherche rapide de partenaires.

La version physique Switch 2 est annoncée sur une véritable carte de jeu, et non sur une carte-clé imposant de télécharger l’intégralité du jeu. L’éditeur mentionne aussi une jaquette réversible, un livret et un accessoire Isaac et Guppy. Vérifiez toutefois le contenu précis de l’édition distribuée chez votre revendeur français : un prix ou un lot américain ne définit pas l’offre française.

Vérifiez votre édition avant d’acheter une seconde fois

Repentance+ n’est pas à confondre avec le seul jeu Rebirth ni avec le nom Repentance sans le signe « + ». Sur PlayStation et Xbox, l’annonce prévoit une extension pour les propriétaires de Repentance. Sur Switch 2, une version complète est aussi proposée. Les conditions et les contenus requis doivent donc être vérifiés sur la fiche correspondant à votre plateforme.

Les prix américains communiqués ne sont pas des prix français. Avant de payer, contrôlez le montant en euros et le contenu exact du panier : acheter une extension ne remplace pas automatiquement les éléments qu’elle demande de posséder. L’annonce concerne par ailleurs les consoles citées ; elle ne confirme pas cette sortie pour PS4, Xbox One ou la première Switch.

Pour voir le jeu plutôt que de confondre les éditions sur une illustration, Nicalis accompagne cette sortie d’une bande-annonce officielle.