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Pas besoin de terminer premier pour récupérer le prochain thème de Tetris 99. Le défi consacré à Pikmin demande de cumuler 100 points d’événement dans le mode en ligne. Pour les joueurs français, la fenêtre annoncée correspond au 27 novembre 2026 à 8 h jusqu’au 1er décembre à 7 h 59, heure de Paris. L’habillage reprend les images, la musique et les Tetriminos inspirés de Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori.
Une victoire suffit, mais plusieurs parties moyennes aussi
La présentation officielle du 58e événement Tetris 99 donne le barème. Le total progresse selon votre place à chaque partie disputée pendant l’événement ; il ne s’agit pas d’atteindre un score de 100 dans une seule grille.
|Classement de la partie
|Points d’événement
|1er
|100
|2e
|70
|3e
|50
|4e à 10e
|40
|11e à 30e
|30
|31e à 50e
|20
|51e à 90e
|10
|91e à 99e
|1
Deux troisièmes places permettent donc d’obtenir le thème. Autre exemple : cinq parties terminées entre la 31e et la 50e place donnent le même total. Cette progression rend la récompense accessible en plusieurs sessions, même si remporter une partie entière reste difficile.
Le défi se joue dans Tetris 99, pas dans Pikmin
Un abonnement payant Nintendo Switch Online donne accès au mode en ligne de Tetris 99. C’est dans ce mode qu’il faut jouer pendant la période prévue. L’annonce ne demande pas de posséder Pikmin 4 pour débloquer le thème.
Le nom du jeu mis à l’honneur ne transforme pas cette récompense en mode supplémentaire pour Pikmin. Le thème personnalise Tetris 99 ; il ne débloque pas l’Académie Dandori dans le jeu d’aventure. De même, les modes hors ligne du Big Block DLC, vendus séparément, ne remplacent pas la participation au mode en ligne de l’événement.
En France, ne retenez pas les dates américaines telles quelles
L’annonce japonaise fixe le début au 27 novembre à 16 h au Japon, soit 8 h à Paris. L’horaire américain relayé pour la même opération commence le 26 novembre à 23 h, heure du Pacifique : c’est bien le même instant. La fin du 1er décembre à 15 h 59 au Japon devient 7 h 59 en France.
Le thème est attribué une fois les 100 points cumulés. Pour préparer le défi, téléchargez Tetris 99 si nécessaire et vérifiez l’accès au jeu en ligne avant son ouverture. Les points devront ensuite être gagnés dans la fenêtre de l’événement : ceux de parties jouées aujourd’hui ne remplacent pas cette participation.
Maxime Lefèvre suit l’actualité du gaming, des consoles et des nouvelles technologies. Il couvre notamment les univers PlayStation, Xbox, Nintendo et PC Gaming, ainsi que les grandes annonces qui façonnent l’industrie du jeu vidéo.