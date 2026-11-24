Le défi Pikmin commence le 27 novembre à 8 h, heure de Paris. Les points s’additionnent selon votre classement ; une victoire n’est pas obligatoire.

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Pas besoin de terminer premier pour récupérer le prochain thème de Tetris 99. Le défi consacré à Pikmin demande de cumuler 100 points d’événement dans le mode en ligne. Pour les joueurs français, la fenêtre annoncée correspond au 27 novembre 2026 à 8 h jusqu’au 1er décembre à 7 h 59, heure de Paris. L’habillage reprend les images, la musique et les Tetriminos inspirés de Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori.

Une victoire suffit, mais plusieurs parties moyennes aussi

La présentation officielle du 58e événement Tetris 99 donne le barème. Le total progresse selon votre place à chaque partie disputée pendant l’événement ; il ne s’agit pas d’atteindre un score de 100 dans une seule grille.

Classement de la partie Points d’événement 1er 100 2e 70 3e 50 4e à 10e 40 11e à 30e 30 31e à 50e 20 51e à 90e 10 91e à 99e 1

Deux troisièmes places permettent donc d’obtenir le thème. Autre exemple : cinq parties terminées entre la 31e et la 50e place donnent le même total. Cette progression rend la récompense accessible en plusieurs sessions, même si remporter une partie entière reste difficile.

Le défi se joue dans Tetris 99, pas dans Pikmin

Un abonnement payant Nintendo Switch Online donne accès au mode en ligne de Tetris 99. C’est dans ce mode qu’il faut jouer pendant la période prévue. L’annonce ne demande pas de posséder Pikmin 4 pour débloquer le thème.

Le nom du jeu mis à l’honneur ne transforme pas cette récompense en mode supplémentaire pour Pikmin. Le thème personnalise Tetris 99 ; il ne débloque pas l’Académie Dandori dans le jeu d’aventure. De même, les modes hors ligne du Big Block DLC, vendus séparément, ne remplacent pas la participation au mode en ligne de l’événement.

L’annonce japonaise fixe le début au 27 novembre à 16 h au Japon, soit 8 h à Paris. L’horaire américain relayé pour la même opération commence le 26 novembre à 23 h, heure du Pacifique : c’est bien le même instant. La fin du 1er décembre à 15 h 59 au Japon devient 7 h 59 en France.

Le thème est attribué une fois les 100 points cumulés. Pour préparer le défi, téléchargez Tetris 99 si nécessaire et vérifiez l’accès au jeu en ligne avant son ouverture. Les points devront ensuite être gagnés dans la fenêtre de l’événement : ceux de parties jouées aujourd’hui ne remplacent pas cette participation.