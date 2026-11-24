Terraria 1.4.6 ouvre les parties entre PC, consoles et mobiles. Le réseau local est privilégié, avec des restrictions sur Switch et des conditions en ligne.

Terraria permet désormais de partager une partie entre PC, consoles et mobiles avec sa mise à jour 1.4.6, sortie le 24 novembre. Cette première étape du jeu entre plateformes fonctionne surtout sur le même réseau local. Pour rejoindre des amis par Internet, les règles diffèrent encore selon la machine, particulièrement sur Switch.

Xbox, PlayStation, Switch, Android, appareils Apple, PC et Mac sont concernés. La condition commune est d’utiliser Terraria en version 1.4.6. Dans un foyer où chacun possède le jeu sur un support différent, les joueurs peuvent ainsi se retrouver dans le même monde.

Sur le même réseau, les parties se retrouvent dans la liste locale

Dans son annonce de lancement de la première phase du crossplay, l’équipe indique que les sessions doivent apparaître dans la partie locale du nouveau menu multijoueur lorsque les appareils partagent le même Wi-Fi ou réseau filaire. Dans cette configuration, un abonnement multijoueur n’est généralement pas nécessaire. Les développeurs signalent toutefois que certaines sessions locales peuvent encore manquer dans la liste.

Il faut distinguer le monde lancé par un joueur d’un serveur dédié, qui fait tourner la partie séparément. C’est cette différence qui explique la principale restriction Nintendo : la Switch ne peut pas rejoindre un serveur dédié privé, même sur le réseau local. Elle peut en revanche rejoindre un monde hébergé directement par un joueur sur Switch ou sur une autre plateforme.

Par Internet, PlayStation et Xbox gardent leurs conditions d’abonnement

La 1.4.6 ajoute aussi la connexion aux serveurs dédiés en ligne depuis Xbox et PlayStation, comme le précise le relevé de cette version sur le wiki officiel. Pour ces deux consoles, un abonnement au service multijoueur de la plateforme reste nécessaire lorsque la connexion passe par Internet.

Le nouveau menu permet de saisir puis de conserver l’adresse IP ou l’adresse web d’un serveur pour le retrouver lors d’une autre session. Cette possibilité n’équivaut donc pas encore à une invitation universelle entre amis, quelle que soit leur plateforme. L’équipe réserve précisément à une deuxième phase la simplification des rencontres en ligne, sans lui donner de date dans cette annonce.

Deux options commandent les connexions en ligne et entre plateformes sur console. Sur Xbox, celle du jeu entre plateformes peut être désactivée par défaut : c’est un point à vérifier si les autres appareils restent invisibles. Sur mobile, ces options sont actives et ne peuvent pas être coupées. Enfin, les versions mobiles chinoises sont exclues de ce fonctionnement, car elles utilisent un autre système multijoueur.