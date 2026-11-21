Temtem: Swarm sortira sur Nintendo Switch le 21 janvier 2027 avec la coopération entre plateformes dès le lancement. Les joueurs Switch pourront ainsi rejoindre ceux qui jouent sur Steam et PS5. Une précision compte avant de réunir votre groupe : les parties accueillent jusqu’à 3 joueurs au total, soit vous et deux amis.

Des créatures familières, mais une autre façon de jouer

Swarm reprend les créatures de Temtem pour un jeu d’action fondé sur la survie face à des vagues d’ennemis. Il ne faut donc pas l’acheter en pensant retrouver simplement le jeu de capture dans une nouvelle édition. Ici, les choix d’améliorations et la combinaison des capacités doivent vous aider à tenir quand les adversaires se multiplient.

Crema et GGTech détaillent dans leur annonce de la version Switch un lancement prévu avec le jeu entre plateformes. C’est le point pratique pour un groupe équipé différemment : posséder une Switch n’obligera pas vos deux partenaires à utiliser la même console pour vous retrouver.

Ce que vos amis pourront faire ensemble

Les créatures gagnent de l’expérience, évoluent et bénéficient d’attaques ultimes. La coopération sert à coordonner les capacités, pas seulement à ajouter des personnages à l’écran. Une compétence défensive peut, par exemple, aider une équipe à survivre pendant qu’un autre joueur utilise une attaque offensive. Le résultat dépendra de vos choix pendant la partie.

Le système prévoit aussi la recherche de partenaires pour ceux qui n’ont pas un groupe déjà constitué. Et lorsqu’un joueur tombe, le mode fantôme lui permet de continuer à aider ses coéquipiers en attendant qu’ils puissent le ranimer. Une défaite individuelle n’arrête donc pas immédiatement toute participation à la partie.

La Switch récupère le contenu de la version complète

Le lancement Nintendo est annoncé avec le contenu de la version 1.0. Parmi les éléments cités figurent Venx et ses évolutions différentes, Chromeon capable de changer de type ainsi que l’Evershifting Tower, une tour générée de manière procédurale destinée à renouveler les affrontements. La Tempedia permet de suivre la progression, tandis que le système de prestige prolonge la recherche des variantes rares Luma et Umbra.

Il y a donc deux niveaux de progression à distinguer : les améliorations qui vous aident à tenir pendant une tentative et les objectifs que vous poursuivez au fil des parties. Le jeu prévoit aussi des boss et mini-boss avec leurs propres attaques : il ne suffit pas de traverser les vagues sans prêter attention au moment où vous déclenchez une capacité ultime.

Les développeurs annoncent également des améliorations de gestion de la mémoire et des corrections destinées aux plateformes prises en charge. Ce sont des objectifs de mise à jour, pas des mesures de fluidité que nous aurions réalisées sur la future version Switch.

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Ce qu’il reste à vérifier avant l’achat en France

L’annonce porte sur Nintendo Switch ; elle ne suffit pas à affirmer l’existence d’une édition native Switch 2. Elle ne constitue pas non plus une promesse de transfert de sauvegarde entre les trois plateformes. Jouer ensemble et retrouver la même progression sur deux machines sont deux fonctions différentes.

Pour préparer une partie, vérifiez donc que vos amis parlent bien de Temtem: Swarm, puis confirmez la version du jeu et les conditions du jeu en ligne sur votre boutique. Le tarif français devra être lu en euros sur l’eShop concerné, plutôt que déduit d’un prix étranger.