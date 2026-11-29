L’avertissement vise les anciennes versions d’iOS. Mettre Telegram à jour ne suffit pas : le correctif du système se récupère dans les réglages de l’iPhone.

Telegram vous demande de mettre à jour votre iPhone : voici ce qu’il faut vérifier

Si Telegram vous demande de mettre à jour votre iPhone, c’est la version d’iOS qu’il faut regarder. Installer la dernière version de la messagerie depuis l’App Store ne corrige pas les failles du système. Le bon point de départ se trouve dans Réglages, puis Général et Mise à jour logicielle.

Telegram envoie cet avertissement à des utilisateurs d’anciennes versions d’iOS. Dans son message du 27 novembre, son fondateur Pavel Durov affirme que des iPhone sont piratés à grande échelle et qu’une visite sur un site peut suffire à compromettre un appareil insuffisamment à jour. Cette affirmation n’est accompagnée ni d’un nombre de victimes ni du nom des failles concernées.

Un avertissement ne signifie pas que votre téléphone a été piraté

Le message partagé par Durov invite à installer les correctifs d’iOS. Il indique que l’ancien système contient des vulnérabilités susceptibles d’exposer les données et les comptes. Recevoir cette alerte ne constitue donc pas, à lui seul, la preuve d’une intrusion dans votre iPhone.

La différence compte : une notification préventive vous demande de vérifier votre protection, tandis qu’une détection d’attaque aurait besoin d’éléments propres à votre appareil. Telegram n’a pas détaillé les versions qui déclenchent son avertissement ni présenté une analyse individuelle des téléphones qui le reçoivent.

La mise à jour dépend du modèle d’iPhone

Au 29 novembre, la liste officielle des mises à jour de sécurité Apple indique les versions suivantes, publiées le 9 novembre :

Votre appareil Versions répertoriées par Apple iPhone 11 et modèles ultérieurs iOS 27.2.1 ou iOS 26.7.3, selon la branche utilisée iPhone XS, XS Max et XR iOS 18.7.12

Un numéro qui commence par 18 ne veut donc pas dire la même chose sur tous les appareils. Apple réserve ici iOS 18.7.12 aux XS, XS Max et XR. Pour un iPhone plus récent resté sur une ancienne version, vérifiez les mises à jour que l’appareil vous propose plutôt que de chercher à installer un numéro destiné à un autre modèle.

Vérifier et installer le correctif depuis les réglages

La procédure officielle d’Apple permet de contrôler la version installée et celle disponible au même endroit :

Sauvegardez vos données avec iCloud ou un ordinateur. Branchez l’iPhone et connectez-le au Wi-Fi. Ouvrez Réglages → Général → Mise à jour logicielle. Si une mise à jour est proposée, lancez son téléchargement et son installation, puis suivez les instructions affichées.

Dans cette même rubrique, Mises à jour automatiques permet de gérer le téléchargement et l’installation pendant la nuit. L’installation automatique demande notamment que l’appareil soit branché et connecté au Wi-Fi.

Des attaques par le Web ont déjà été documentées

Le risque évoqué ne repose pas seulement sur une possibilité abstraite. Dans son analyse de DarkSword, Google Threat Intelligence Group décrit une chaîne de six vulnérabilités ciblant iOS 18.4 à 18.7. Des sites malveillants ont servi à déclencher l’infection. Google indique que toutes ces failles étaient corrigées avec iOS 26.3, et plusieurs l’étaient déjà auparavant.

Rien ne permet cependant d’affirmer que Durov parle précisément de DarkSword. Son message ne nomme pas l’outil. L’action utile reste la même : installer la mise à jour du système compatible avec votre appareil, depuis ses réglages. Une alerte dans une application peut vous y faire penser ; elle ne remplace pas cette installation.

Image : illustration.