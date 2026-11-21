TCL réduit les bordures d’un écran OLED de tablette à 1,1 mm : ce que cela changerait

TCL CSOT a présenté un écran OLED de tablette de 13,2 pouces entouré de bordures annoncées de seulement 1,1 mm. Le prototype atteint 120 Hz avec une fréquence variable. Il ne se trouve encore dans aucune tablette commercialisée : il montre une piste de conception, pas un nouvel appareil à acheter.

Une grande dalle qui cherche à faire disparaître le cadre

La démonstration a été présentée lors de DTC 2026. TCL CSOT revendique une occupation de la face avant de 98 %. Ce chiffre doit rester une donnée annoncée pour le prototype : il ne décrit pas nécessairement le rapport écran/façade d’un futur produit complet.

L’intérêt possible est facile à comprendre. À diagonale égale, réduire le cadre peut permettre de diminuer l’encombrement. À dimensions extérieures comparables, le fabricant peut aussi choisir d’agrandir l’affichage. Il faudra attendre une tablette réelle pour connaître le choix retenu, son poids et l’épaisseur de son boîtier.

Pour les films et les documents, des avantages différents

Un cadre discret peut renforcer l’impression d’image flottante pendant une vidéo. Pour lire un document ou utiliser deux applications, le bénéfice dépend d’abord de la surface et du format de l’écran. La finesse des bordures ne crée pas à elle seule davantage de place à l’intérieur d’une dalle de même taille.

Elle pose aussi une question de prise en main. Sur une tablette tenue à deux mains, les doigts ont besoin d’un appui. Une bonne gestion des contacts accidentels et un étui adapté peuvent compter autant que l’apparence du prototype. Ces points n’ont pas été validés par un essai d’appareil commercial.

120 Hz : ce qui est annoncé, et ce qui manque encore

Le panneau présenté dispose d’un rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz. Ce plafond peut rendre les animations plus fluides si le système et l’application l’utilisent. Il ne promet pas que les jeux tourneront à 120 images par seconde : le processeur, la définition de rendu et les réglages du jeu restent déterminants.

Les informations disponibles ne donnent pas de luminosité certifiée ni de couverture colorimétrique complète. Une impression favorable sous les éclairages du salon ne remplace pas des mesures. Impossible aussi de conclure sur l’autonomie à partir de la seule technologie OLED et de la fréquence maximale.

Faut-il attendre cette dalle avant de choisir une tablette ?

Aucun modèle final, tarif français ou calendrier de vente n’est confirmé. Une intégration dans un produit en 2027 est évoquée comme une possibilité, pas un engagement de commercialisation. Un achat prévu pour un besoin immédiat ne peut donc pas être organisé autour de cette seule démonstration.

Pour juger une future tablette équipée, il faudra regarder les dimensions totales, le poids, les mesures de luminosité, la gestion des contacts et la batterie. Les 1,1 mm donnent un repère spectaculaire ; l’ensemble de ces éléments dira si le gain se ressent vraiment au quotidien.