Deux documents Nintendo décrivent des échanges d’images et de commandes entre consoles. De quoi imaginer un écran tactile pour les jeux DS, sans annonce de compatibilité.

Visuel d’illustration repris de Sumahodigest ; représentation conceptuelle, apparence non officielle.

Utiliser sa première Switch comme écran tactile pendant que la Switch 2 affiche l’action sur le téléviseur : l’idée ravive l’espoir de retrouver des jeux DS et 3DS dans une configuration à deux écrans. Elle s’appuie sur deux documents de Nintendo décrivant la circulation d’images et de commandes entre consoles. Le mécanisme est réel sur le papier ; son application à un catalogue DS reste une hypothèse.

La piste a été relayée le 25 novembre par Sumahodigest, à partir d’une lecture proposée par le compte de fans NintendoBu. Les textes techniques ne nomment ni un service de jeux DS ni une compatibilité DS/3DS pour Switch 2. Ils offrent néanmoins des éléments assez concrets pour comprendre comment un second écran pourrait être exploité.

Deux documents de 2025, pas une annonce surprise de Nintendo

Les dates éclairent la portée du sujet. La demande US20250312692A1, déposée en mars 2025, a été publiée le 9 octobre 2025. Elle décrit un système dans lequel une première console produit des images, en affiche une et transmet une autre à un second appareil.

La demande US20250319396A1, déposée en avril 2025 et publiée le 16 octobre suivant, traite notamment de la séparation entre l’image du jeu et une interface utilisateur. Cette interface peut comporter une carte ou des objets à sélectionner, avec des commandes tactiles transmises par le deuxième appareil.

Leur remise en circulation en novembre 2026 ne correspond donc pas à la publication de nouveaux brevets ce mois-ci. L’intérêt réside dans l’usage envisagé : rapprocher ces systèmes d’un problème bien connu des amateurs de consoles portables Nintendo, celui du double écran.

Pourquoi les jeux DS font immédiatement penser à ce montage

La DS ne se résume pas à une image découpée en deux. Comme le rappelle la présentation officielle de la DS Lite, un écran peut montrer l’action et l’autre une carte, un inventaire ou un point de vue supplémentaire. Certains jeux emploient aussi les deux surfaces comme une même scène. Le tactile ajoute une manière d’agir qui ne se remplace pas simplement par un affichage plus grand.

Dans l’hypothèse évoquée, le téléviseur accueillerait l’une des vues tandis que la première Switch, tenue en main, recevrait la seconde et renverrait les commandes. Une carte pourrait rester consultable en permanence ; une sélection d’objets pourrait être effectuée directement au toucher. Ce sont des exemples d’application possibles, pas des modes officiellement annoncés.

L’avantage imaginé est facile à saisir pour un foyer déjà équipé des deux générations : réutiliser un écran existant au lieu d’ajouter un accessoire spécialisé. Mais les brevets ne permettent pas de décider quels modèles seraient acceptés, comment les jeux seraient distribués ou si une seconde console serait obligatoire. Ils ne disent pas non plus qu’un jeu 3DS retrouverait son affichage en relief.

GameShare montre déjà que les deux générations peuvent communiquer

Il existe une fonction actuelle à distinguer de cette spéculation : GameShare. La FAQ française de Nintendo explique qu’une Switch 2 peut diffuser une session de jeu compatible à d’autres consoles, sans transférer le logiciel complet. Une première Switch peut recevoir cette session en communication locale ; seule la Switch 2 peut l’héberger.

Cette technologie peut aussi montrer une image différente à chaque joueur. Nintendo donne l’exemple de jeux de cartes et de mahjong, où chacun doit pouvoir voir sa main sans la révéler aux autres. Le principe de vues distinctes entre appareils n’est donc pas uniquement théorique dans l’écosystème Switch.

Ce rapprochement explique pourquoi les brevets attirent l’attention, mais il ne prouve pas leur destination exacte. Le partage d’une partie multijoueur, une interface déportée et l’adaptation d’un jeu DS sont trois usages qui peuvent mobiliser des briques proches sans constituer le même produit. Il manque une décision explicite de Nintendo pour relier le mécanisme à une offre DS ou 3DS.

Deux écrans séparés demanderaient une vraie adaptation

Le confort ne dépendrait pas seulement de la capacité à transmettre une image. Une DS tient ses deux écrans tout près l’un de l’autre ; un téléviseur et une console portable imposent un écart de regard bien plus grand. Un inventaire consulté ponctuellement n’entraîne pas les mêmes contraintes qu’une action qui traverse continuellement les deux vues.

Il faudrait également savoir comment les commandes et l’affichage sont traités selon chaque jeu : quelle vue reste sur le téléviseur, comment atteindre les informations importantes et quelles interactions demandent le tactile. Ce sont des questions de conception concrètes, que les schémas généraux ne résolvent pas pour l’ensemble d’un catalogue.

La présence de deux machines ne garantirait donc pas, à elle seule, la restitution de tous les usages des anciennes portables. Le nombre d’écrans est une condition matérielle ; le confort de jeu dépend ensuite de la manière dont chaque titre les exploite.

Votre première Switch possède déjà un usage confirmé avec la Switch 2

Pour ceux qui souhaitent réutiliser leur console maintenant, la page officielle GameShare présente les jeux et les méthodes de connexion compatibles. Le partage local vers une Switch est établi ; le partage en ligne via GameChat reste réservé aux Switch 2. Tous les jeux ne prennent pas en charge les mêmes possibilités.

La vieille Switch a donc déjà une fonction de console invitée dans certaines parties. Le scénario d’un écran tactile dédié aux classiques DS constitue une étape supplémentaire encore imaginée par les fans. Les deux brevets décrivent des outils capables de nourrir cette idée, sans encore transformer une bibliothèque de jeux DS en service annoncé.