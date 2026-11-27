Un réparateur décrit une Switch 2 qui ne redémarre plus après une période d’arrêt. Ce cas isolé invite à distinguer le symptôme du diagnostic.

Une Switch 2 qui refuse de démarrer après avoir été éteinte, puis repart après un moment de charge : c’est le symptôme décrit par un réparateur chinois dans une vidéo de sa chaîne 宸宸di爸爸. Il situe le problème autour du processeur et de son comportement à basse température. Ces observations, remises en avant le 27 novembre par la presse japonaise, ne démontrent pas que toutes les Switch 2 présentent le même défaut.

La chronologie compte : cette vidéo a été publiée le 8 juillet 2026. Il ne s’agit donc pas d’une panne apparue pour la première fois aujourd’hui, ni d’un problème nouvellement reconnu par Nintendo. Dans la description de sa publication, le technicien explique que l’appareil examiné ne s’allume plus lorsqu’il descend sous un certain seuil thermique, sans donner de température permettant de généraliser son constat.

Un symptôme ne suffit pas à désigner la pièce défectueuse

Le fait qu’une console redémarre après avoir chargé peut orienter un diagnostic. Il ne permet pas au propriétaire d’identifier, à lui seul, une soudure endommagée. La charge et le temps écoulé changent plusieurs paramètres ; une panne du circuit d’alimentation ou du processeur peut également empêcher le démarrage.

Le réparateur attribue le cas de sa vidéo au CPU et conseille aux propriétaires d’une console récente présentant ce comportement de passer par le vendeur ou le service après-vente. Ce témoignage ne fournit ni taux de panne, ni série de fabrication concernée, ni protocole permettant de reproduire le problème sur des appareils en bon état. Il faut conserver cette distinction entre le diagnostic d’une machine sur un établi et la conclusion d’un défaut de conception généralisé.

Avant un démontage, suivre le dépannage officiel

Un redémarrage après une période de charge ne prouve pas à lui seul une panne thermique. La fiche française de Nintendo sur les écrans noirs et les problèmes de sortie du mode repos prévoit d’abord un contrôle de l’alimentation, console retirée de sa station d’accueil.

Débranchez l’adaptateur de la prise et de la console pendant 30 secondes. Maintenez le bouton POWER pendant 20 secondes, puis relâchez-le. Rebranchez l’adaptateur directement sur une prise murale et sur la console, puis appuyez une fois sur POWER.

Si un indicateur de charge apparaît sur l’écran vierge, Nintendo recommande de laisser charger pendant au moins 15 à 30 minutes avec un adaptateur compatible, puis de réessayer. En l’absence de résultat, son guide oriente vers une réparation. Ces contrôles ne permettent pas de réparer une soudure ni de confirmer le diagnostic du réparateur.

La garantie française ne suit pas le calendrier japonais

Le contrat de garantie commerciale français de la Switch 2 prévoit 24 mois à compter de l’achat pour l’acheteur initial, sous ses conditions. Il demande une description du défaut et une copie de la preuve d’achat. Les tarifs et la durée de garantie évoqués dans des comptes rendus japonais ne peuvent donc pas être transposés à une console achetée en France.

Une réparation peut effacer les données de la mémoire. Nintendo recommande une sauvegarde avant l’envoi lorsqu’elle est possible et indique que les appareils ouverts ou réparés hors de son réseau agréé sont exclus de sa garantie commerciale. Le contrat rappelle séparément les droits légaux auprès du vendeur.

Pour un appareil au comportement intermittent, noter s’il sortait du mode repos ou d’une extinction complète, le chargeur utilisé et le délai avant le retour de l’image aidera à décrire le problème au service après-vente français. Une console qui repart ponctuellement n’est pas pour autant réparée ; la chauffer volontairement ne fait pas partie de la procédure Nintendo.