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Les courses de jet-skis de Wave Race: Blue Storm rejoignent Nintendo GameCube – Nintendo Classics ce 24 novembre. La mise à jour apporte aussi un changement plus discret, utile dans tout le catalogue : il devient possible de masquer le cadre décoratif autour des jeux. Ce réglage ne fait toutefois pas disparaître l’icône de profil.

Une option dans l’application, pas une modification de chaque jeu

Nintendo Life a comparé l’affichage avant et après la mise à jour 2.2.0. Depuis l’écran de sélection des jeux, l’option se trouve dans les paramètres de l’application, parmi les éléments supplémentaires affichés. Il faut y désactiver l’habillage du cadre. Les captures publiées sont en anglais ; cette description désigne la fonction, sans prétendre reproduire le libellé exact du menu français.

Le résultat remplace l’habillage décoratif par un fond noir autour de la zone de jeu. Il ne s’agit ni d’un mode qui étire l’image, ni d’une nouvelle définition, ni d’un recadrage du jeu. L’avatar du joueur demeure visible. La modification observée concerne l’application GameCube sur Switch 2 ; elle ne prouve pas que les autres collections rétro disposent déjà du même interrupteur.

Wave Race joue autant avec la météo qu’avec les trajectoires

Nintendo confirme l’ajout de Blue Storm le 24 novembre. Le jeu d’origine est sorti en 2001 au Japon et en Amérique du Nord, puis le 3 mai 2002 en Europe. Il propose huit pilotes, huit parcours et des parties réunissant jusqu’à quatre joueurs dans sa version GameCube.

Sa particularité est l’influence du temps sur la course : visibilité, niveau de l’eau et hauteur des vagues modifient la manière de négocier un virage. Une trajectoire facile sur une mer calme peut devenir moins praticable lorsque les vagues grossissent. Les modes Championnat et Cascade n’ont donc pas le même rythme, le second mettant davantage l’accent sur les figures.

Une Switch 2 et le Pack additionnel restent nécessaires

Le service GameCube de Nintendo est réservé à la Switch 2 avec un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. La première Switch et l’abonnement standard seul ne donnent pas accès à cette collection. La manette GameCube sans fil proposée aux abonnés est un accessoire distinct ; l’application permet également de consulter et de personnaliser les commandes de chaque jeu.

Pour profiter de la nouveauté, c’est bien l’application GameCube qu’il faut mettre à jour. Un numéro de version récent du système de la console ne garantit pas à lui seul que cette application soit passée en 2.2.0.