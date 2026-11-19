Vous pouvez tester Splatoon Raiders sans acheter le jeu sur Nintendo Switch 2. La démo propose trois niveaux et trois équipements prédéfinis pour découvrir cette aventure centrée sur les expéditions et le butin. La page française de Nintendo confirme le téléchargement gratuit : il ne s’agit donc pas d’une offre réservée aux comptes américains.

Un essai pour ceux que les matchs en ligne ne convainquent pas

Sorti le 23 juillet, Splatoon Raiders adopte une formule différente de celle des affrontements classiques de Splatoon. On affronte des ennemis au cours d’expéditions, on récupère du matériel et on améliore son équipement. L’intérêt de cette démo est de tester ce rythme avant de payer, surtout si l’univers vous attire mais que vous cherchez autre chose que la compétition.

Le contenu annoncé pour la démo comprend trois zones et trois configurations présélectionnées. Il faut donc la considérer comme un échantillon guidé : ce n’est pas tout le jeu, ni l’intégralité de son système de personnalisation.

3 réservoirs pour sentir les différences de jeu

À essayer Ce que cela permet de comparer Réservoir puissant Une approche fondée sur la force et les gadgets associés Réservoir rapide La mobilité et la façon de se sortir d’une situation dangereuse Réservoir tactique Une autre manière de placer ses outils et de contrôler les ennemis Trois niveaux Un aperçu des expéditions, sans donner accès à l’aventure complète

Ne vous contentez pas forcément du premier équipement proposé. Refaire un passage avec une autre configuration est une bonne manière de voir si le jeu vous plaît pour ses combats, ses déplacements ou ses possibilités tactiques. C’est aussi plus utile qu’une simple vidéo pour juger du confort de visée avec votre propre manette.

La vidéo officielle de la démo montre ce que Nintendo propose d’essayer :

La présentation française de Nintendo affiche explicitement un bouton « Télécharger la démo ». Vous pouvez aussi passer directement par la console.

Ouvrez le Nintendo eShop sur votre Switch 2 avec le compte que vous utilisez habituellement. Recherchez Splatoon Raiders, puis ouvrez sa fiche. Choisissez la démo gratuite plutôt que l’achat du jeu complet. Vérifiez l’espace demandé sur la console et laissez le téléchargement se terminer avant de lancer l’essai.

La taille du jeu complet ne doit pas être présentée comme celle de la démo. De même, les fonctions multijoueurs du jeu commercial ne suffisent pas à prouver qu’elles sont toutes accessibles dans cette version d’essai. L’annonce consultée ne permet pas de promettre un transfert de progression vers le jeu acheté.

Un téléchargement gratuit n’est pas une période d’accès au jeu complet

Cette démo permet de découvrir une partie du contenu sans paiement. Elle n’équivaut pas à une mise à disposition temporaire de toute l’aventure. Si vous décidez de continuer après l’essai, le jeu complet reste un achat distinct.

Splatoon Raiders est une exclusivité Switch 2 : posséder une Switch, une Switch Lite ou une Switch OLED ne suffit pas. Pour quelqu’un qui hésitait précisément à cause de la formule solo, ces trois niveaux donnent enfin une réponse plus concrète qu’une promesse ou une note : voir si l’on a envie de repartir en expédition après le premier essai.