Le puzzle ferroviaire arrive le 26 novembre avec 54 niveaux, sept régions et le contrôle à la souris des Joy-Con 2.

Posez une gare, reliez-la à sa voisine : autour des rails, le terrain terne retrouve des couleurs, des bâtiments et de la végétation. C’est la récompense visuelle de Station to Station, le puzzle ferroviaire de Galaxy Grove qui arrive sur Switch 2 le 26 novembre, également prévu ce jour-là sur PS5. Cette version comprend 54 niveaux répartis dans sept régions et un mode Créatif pour composer ses propres paysages.

Faire circuler les trains pour transformer le décor

Le communiqué de Galaxy Grove et Engine Software décrit une progression fondée sur les connexions. Au départ, quelques constructions rurales occupent une zone réduite. Le réseau fait ensuite apparaître un environnement plus vivant. Les décors en voxels, ces petits volumes qui donnent au monde son aspect de maquette, rendent la transformation immédiatement visible.

Les liaisons doivent aussi répondre à des problèmes de logistique. Le plaisir ne se résume donc pas à tracer une jolie courbe : il faut organiser le réseau. Les régions introduisent leurs propres mécanismes, depuis les déserts jusqu’aux reliefs montagneux, avec des défis facultatifs et des bonus pour les joueurs qui veulent optimiser leur score.

La souris des Joy-Con 2 pour placer ses voies

La présentation officielle de Nintendo confirme la prise en charge du mode souris des Joy-Con 2. Ce contrôle vise la précision au moment de préparer les trajets. Les modes téléviseur, sur table et portable sont indiqués, ainsi que le français parmi les langues disponibles.

Le jeu est prévu pour une personne. Son mode Créatif permet de construire et d’expérimenter librement, à côté des niveaux préparés. On peut ainsi chercher la solution d’un défi, puis passer à une petite scène ferroviaire de son choix sans poursuivre le même objectif.

Un portage console, avec une offre de lancement

Station to Station est déjà sorti sur PC en 2023. Le 26 novembre marque son arrivée sur ces deux consoles, pas la naissance du jeu. Pour la Switch 2, l’éditeur annonce un tarif de 17,99 € et une réduction de lancement de 20 %, soit 14,39 €. Le prix et la durée affichés dans la boutique de votre compte restent à vérifier au moment de l’achat.

Nintendo évalue le téléchargement à environ 2,9 Go, une taille encore susceptible d’évoluer avant la sortie. Un abonnement Nintendo Switch Online sert à la sauvegarde dans le cloud ; il ne transforme pas ce puzzle solo en jeu multijoueur. Pour choisir sa version, le point spécifique à la Switch 2 est donc bien le contrôle à la souris, en plus de la possibilité d’emporter cette petite maquette ferroviaire.