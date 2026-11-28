Une montre légère, un accompagnement Garmin ou des cartes pour le trail : ces trois modèles répondent à des besoins différents. Voici comment choisir sans comparer des autonomies trompeuses.

Pour courir trois fois par semaine, préparer un 10 km ou suivre un parcours en montagne, la meilleure montre n’est pas forcément la même. La Suunto Run mise sur la légèreté, la Garmin Forerunner 70 sur ses outils d’entraînement, et l’Amazfit T-Rex 3 Pro sur la cartographie et l’endurance. Leurs différences deviennent utiles quand on les rapporte à votre façon de courir.

Nous comparons ici la Suunto Run d’origine, la Forerunner 70 et la T-Rex 3 Pro 44 mm. Les caractéristiques de la Run 2 et de la grande T-Rex 48 mm ne doivent pas être transférées aux modèles de ce tableau. Les chiffres d’autonomie restent ceux des fabricants, sans essai terrain Menow.

Le poids, le GPS et l’écran ne racontent pas la même chose

Caractéristique Suunto Run Garmin Forerunner 70 Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm Boîtier 46 × 46 × 11,5 mm 42,6 × 42,6 × 11,9 mm 44,8 × 44,8 × 13,2 mm Poids annoncé 36 g avec bracelet textile 40 g 46,8 g sans bracelet Écran AMOLED 1,32”, 466 × 466 AMOLED 1,2”, 390 × 390 AMOLED 1,32”, 466 × 466 Verre Gorilla Glass Verre renforcé chimiquement Saphir GPS Double fréquence GPS et mode tous systèmes, sans double fréquence annoncée Double fréquence, six systèmes Autonomie quotidienne annoncée Jusqu’à 12 jours, écran activé au geste Jusqu’à 13 jours ; 5 jours avec écran permanent Jusqu’à 17 jours en usage typique Autonomie GPS annoncée 20 h en double fréquence ; 30 h en bande unique 23 h GPS seul ; 16 h tous systèmes 26 h en mode précis Navigation Suivi d’itinéraire Parcours et fil du trajet Cartes hors ligne et itinéraires Musique sans téléphone Fichiers locaux, 4 Go Non ; commande de la musique du téléphone Fichiers MP3 transférés depuis Zepp Paiement utilisable en France Pas de paiement bancaire annoncé pour la France Pas de Garmin Pay Zepp Pay, banque ou service compatible requis Téléphone et application Android/iPhone, Suunto Android/iPhone, Garmin Connect Android 7+/iOS 15+, Zepp Résistance annoncée 50 m 5 ATM 10 ATM

Attention au poids : Amazfit donne ici le boîtier seul, alors que les 36 g de la Run correspondent à sa configuration textile. La T-Rex n’est donc pas seulement 10,8 g plus lourde une fois portée. Pour des nuits entières et des séances répétées, essayez de vérifier le confort avec le bracelet réellement vendu.

Pour le GPS, ne comparez pas les 23 heures de Garmin en GPS seul aux 20 heures de Suunto en double fréquence comme s’il s’agissait du même réglage. Les conditions annoncées diffèrent. La double fréquence peut être un critère intéressant près des immeubles ou sous les arbres, mais cette fiche ne prouve pas qu’une montre gagnera chaque confrontation sur le terrain.

Vous cherchez surtout à mieux organiser vos entraînements

La Forerunner 70 est la plus convaincante de ce trio si votre priorité est d’être guidé au fil des semaines. Dans sa présentation française, Garmin détaille les suggestions quotidiennes, les programmes Coach, la préparation et le statut d’entraînement, ainsi que la puissance et les dynamiques de course au poignet.

Ces informations sont surtout utiles si vous les consultez pour ajuster vos séances. Une succession de scores n’améliore pas une préparation par elle-même : regardez si vous préférez suivre un programme ou planifier vos entraînements vous-même. La Run permet des séances structurées et le suivi de charge ; la T-Rex propose aussi un accompagnement Zepp Coach.

Les trois disposent d’un suivi cardiaque optique. Les mouvements et l’ajustement de la montre peuvent influencer ce type de mesure. Si votre préparation repose sur la fréquence cardiaque, vérifiez la compatibilité de votre ceinture : Garmin utilise notamment Bluetooth et ANT+, tandis que les accessoires compatibles d’Amazfit passent par le Bluetooth BLE. Un accessoire déjà acheté peut peser dans la décision.

Pour suivre un GPX, distinguez le trait et la carte

Sur la Run, le manuel décrit la synchronisation d’un itinéraire préparé dans Suunto et les indications de navigation. Cela ne fournit pas le même contexte qu’un fond montrant les routes et le relief. Suunto présente justement les cartes hors ligne comme un ajout de la Run 2 dans son comparatif entre les deux générations.

La T-Rex 3 Pro est donc le choix le plus naturel ici pour des sorties où vous voulez voir une carte autour du parcours. Son manuel précise que les GPX passent par Zepp avant d’être envoyés à la montre. Faites cette préparation avant de rejoindre le départ : la présence du GPS ne signifie pas que vos fichiers sont déjà disponibles sur le poignet.

Pour une course urbaine balisée ou une boucle connue, cette cartographie peut être secondaire. Elle devient plus intéressante à une bifurcation sur un parcours inconnu. Elle ne dispense pas de regarder le terrain ni de prévoir une solution de navigation de secours pour une sortie engagée.

Musique et paiement : les concessions à connaître

La Run permet de copier des fichiers audio et de les écouter avec des écouteurs Bluetooth, comme l’explique son guide du lecteur multimédia. La T-Rex accepte également des fichiers locaux. Cela n’équivaut pas au téléchargement automatique de vos playlists depuis n’importe quel abonnement musical.

Sur la Forerunner 70, la musique reste pilotée sur le téléphone. Garmin réserve le stockage musical de cette famille à la 170 Music, et le paiement Garmin Pay à la 170. Si partir courir sans téléphone avec vos morceaux est indispensable, ce sont des différences à régler avant de choisir un programme d’entraînement.

Zepp Pay peut servir en France avec un moyen de paiement compatible. Ne supposez pas que votre carte habituelle sera acceptée. Pour Suunto, le manuel réserve Alipay à la Chine continentale : Alipay n’est donc pas une solution de paiement utilisable en France sur cette montre.

Notre choix selon votre pratique

La Suunto Run convient au coureur qui veut une montre légère, un GPS double fréquence, des séances structurées et sa musique, sans exiger de fond cartographique. La Forerunner 70 se justifie davantage par l’accompagnement Garmin et l’intégration de votre préparation. La T-Rex 3 Pro prend l’avantage pour la carte, les longues sorties et une construction plus imposante, à condition d’accepter son gabarit.

Côté budget, la Run était affichée à 149 € chez i-Run le 28 novembre 2026 sur la référence SS051275000, contre un prix conseillé de 249 €. Garmin a annoncé la Forerunner 70 à 249,99 € en France lors de son lancement en mai 2026. Amazfit affiche un tarif de référence de 399,90 € pour la T-Rex 3 Pro. Ces montants ne constituent pas un relevé des meilleures offres pour les trois modèles : comparez les promotions disponibles, le bracelet et la taille avant de payer.

Enfin, le pouls, la saturation en oxygène et les scores de récupération restent des informations à interpréter avec leurs limites. Ne choisissez pas l’une de ces montres pour obtenir un diagnostic. Choisissez celle dont vous utiliserez effectivement les outils à chaque sortie.