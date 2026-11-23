La Race 2 annonce jusqu’à 55 heures en GPS multibande, contre 30 pour la Race S. Le gain s’accompagne d’un boîtier plus imposant et d’un écart de prix important sur les offres françaises relevées.

La Suunto Race 2 offre une marge d’autonomie annoncée supérieure pour les longues courses : jusqu’à 55 heures en GPS multibande, contre 30 heures pour la Race S. Ce gain s’accompagne d’un boîtier plus grand et plus lourd. Pour des sorties beaucoup plus courtes, la Race S garde un intérêt concret : compacité et prix inférieur.

Ce comparatif concerne les Race S et Race 2, pas la nouvelle Race 3S. Les prix retenus portent sur les versions All Black à lunette en acier. Une variante titane change le poids et le budget ; elle doit être comparée séparément.

Les différences utiles à la décision

Le comparatif officiel Suunto en français indique les caractéristiques suivantes. Les autonomies sont des plafonds annoncés par le fabricant, pas des résultats de tests Menow.

Critère Suunto Race S Suunto Race 2 Dimensions 45 × 45 × 11,4 mm 49 × 49 × 12,5 mm Poids, acier / titane 60 g / 53 g 76 g / 65 g Écran AMOLED 1,32 pouce LTPO AMOLED 1,5 pouce Définition 466 × 466 pixels 466 × 466 pixels Verre Gorilla Glass Saphir Étanchéité annoncée 50 m 100 m GPS multibande Jusqu’à 30 h Jusqu’à 55 h GPS simple fréquence Jusqu’à 40 h Jusqu’à 65 h Mode GPS économique maximal Jusqu’à 120 h Jusqu’à 200 h Cartes hors ligne 32 Go 32 Go Bracelet 22 mm 22 mm Prix français relevé le 23 novembre 2026, acier All Black 249 € 499 €

Comparer le même mode, pas seulement le plus grand chiffre

Les conditions d’autonomie de la Race S distinguent le mode performant et le mode Tour, dont la précision GPS est réduite et la fréquence cardiaque désactivée. Les 120 heures ne sont donc pas comparables aux 30 heures avec la meilleure précision.

Pour préparer une épreuve, partez de la durée plausible de l’effort et gardez une marge. Une course estimée à 25 heures laisse peu de réserve face à un maximum de 30 heures ; les 55 heures de la Race 2 offrent alors une marge théorique plus confortable. Pour une sortie d’une à trois heures, la différence concerne davantage les recharges entre séances que la possibilité de terminer l’entraînement.

Les annonces maximales ne garantissent pas une arrivée avec un pourcentage précis de batterie. Il faut comparer le mode choisi et les fonctions réellement utilisées, plutôt qu’associer automatiquement une distance de course à un nombre d’heures.

Plus lisible ou plus discrète au poignet

La Race 2 agrandit la surface d’affichage, mais les deux écrans gardent la même définition. La Race S occupe moins de place et pèse 16 g de moins dans les versions acier comparées. Cette différence importe aussi si vous gardez votre montre au travail et pendant la nuit.

Les deux modèles proposent des cartes hors ligne : choisir la Race S ne signifie donc pas abandonner cette possibilité. Pour juger la lisibilité, observez une carte et plusieurs champs de données sur le modèle concerné. Un diamètre de boîtier ne dit pas à lui seul quelle quantité d’informations vous trouverez confortable à lire.

250 € d’écart dans le relevé français

Les pages i-Run consultées le 23 novembre 2026 affichent la Race S All Black à 249 € et la Race 2 All Black à 499 €, toutes deux annoncées en stock. L’écart de 250 € vaut pour ces offres datées, pas pour toutes les variantes et toutes les enseignes.

La Race S se défend si vous recherchez une montre compacte dont l’autonomie couvre largement vos sorties. La Race 2 répond davantage à un besoin de réserve sur des efforts très longs, de surface d’affichage et de verre saphir. Sa résistance annoncée à 100 m ne doit pas être interprétée seule comme une autorisation de plongée : les conditions d’usage du fabricant restent à consulter pour l’activité prévue.