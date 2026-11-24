Willpower est disponible depuis le 23 novembre. Voici ce qui relève du DLC, ce que change gratuitement Corona Borealis et ce qui attendra 2027.

Stellaris : la mise à jour 4.6 est gratuite, mais sa nouvelle voie de victoire est payante

Stellaris reçoit deux nouveautés à distinguer : le DLC Willpower et la mise à jour gratuite 4.6, Corona Borealis. Tous deux sont sortis le 23 novembre sur PC. Acheter l’extension apporte notamment les Idéologies et une autre voie de victoire ; les ajustements du jeu de base ne demandent pas cet achat.

Le tarif officiel annoncé par Paradox est de 24,99 € pour Willpower seul. Il est également inclus dans le Season 10 Expansion Pass.

La galaxie peut suivre vos idées plutôt que vos frontières

La présentation officielle de Willpower décrit un système dans lequel les convictions d’un empire deviennent des Idéologies capables de se propager chez ses voisins. Des populations étrangères peuvent les adopter, mais les désaccords internes peuvent aussi se retourner contre leur initiateur.

Les Galactic Halls sont des mégastructures déplaçables : leur emplacement contribue à l’influence exercée sur la carte. L’extension ajoute aussi trois origines : Golden Generation, centrée sur la formation de dirigeants ; Lost Makers, où une intelligence mécanique recherche ses créateurs ; et Great Mosaic, qui apporte un emplacement de principe civique supplémentaire.

La nouvelle ambition Force of Will donne un objectif différent. Selon les explications de lancement de Paradox, sa dernière étape demande de convertir au moins la moitié de la population galactique. Mais son parcours implique également de régler le conflit avec les empires déchus. Ce n’est donc pas une garantie de victoire sans bataille.

La bande-annonce officielle de lancement montre la carte d’influence, les nouvelles origines et l’ambition Force of Will.

Des changements même sans acheter Willpower

La version gratuite 4.6 fait évoluer plusieurs règles. Le cinquième poste du Conseil dépend désormais de la technologie Galactic Administration. Les bases stellaires et plateformes défensives se réparent cinq fois plus vite hors combat. Les actions de promotion et de suppression des factions coûtent désormais 1 000 unités d’Unité.

Les scénarios ne font pas partie de cette livraison. Paradox les réserve à la mise à jour 4.7, Capricornus, prévue au premier trimestre 2027. La fiche Steam de Willpower confirme une interface française et la nécessité de posséder Stellaris : l’extension ne se lance pas comme un jeu indépendant.