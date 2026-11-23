GE-Proton améliore les fonctions des manettes Sony en Bluetooth. Le correctif 11-14 suit déjà la 11-13, avec des limites précises selon les jeux.

Une DualSense connectée en Bluetooth peut désormais transmettre davantage que ses touches dans certains jeux Windows sous Linux. GE-Proton apporte la prise en charge des vibrations haptiques et du haut-parleur de la manette, à condition notamment de désactiver Steam Input pour le jeu. Ces nouveautés de la 11-13 sont déjà suivies d’un correctif 11-14, publié le 23 novembre.

Il s’agit de GE-Proton, la variante communautaire de la couche de compatibilité Proton. L’annonce concerne donc les joueurs qui l’utilisent sur Steam Deck ou un PC Linux ; elle ne correspond ni à un nouveau firmware Sony ni à une mise à jour générale de SteamOS.

Pourquoi le jeu doit reconnaître une manette Sony

Les notes de GE-Proton 11-13 expliquent que la DualSense et la DualSense Edge en Bluetooth sont présentées aux jeux comme des contrôleurs USB lorsque Steam Input est désactivé. Le mainteneur indique avoir confirmé les fonctions haptiques et le son du haut-parleur dans plusieurs jeux. Cela ne constitue pas une compatibilité universelle : le titre doit lui-même exploiter ces fonctions.

La DualShock 4 bénéficie également d’une présentation en contrôleur USB, avec des possibilités audio et microphone de casque. Les notes mentionnent aussi des corrections de reconnaissance des commandes Sony dans Punishing: Gray Raven et de détection des volants reconnectés dans Le Mans Ultimate.

Pour comprendre l’intérêt, prenez un jeu qui affiche habituellement des touches Xbox avec votre manette PlayStation. La nouveauté vise la manière dont le contrôleur est présenté au logiciel. Elle ne remplace pas les fonctions que le développeur du jeu a choisi d’intégrer. Une manette mieux reconnue ne suffit donc pas à inventer un effet haptique absent du jeu.

La 11-14 corrige déjà des problèmes de la 11-13

Le correctif GE-Proton 11-14 répare notamment un écran noir de RuneScape sous Wine-Wayland, ainsi que le démarrage d’applications Vulkan 32 bits, dont certains jeux DXVK et les navigateurs intégrés de Battle.net ou Ubisoft Connect. Ces régressions étaient apparues dans la 11-13.

Il modifie aussi le traitement par défaut d’anciennes versions de Direct3D et recentre des jeux anciens dans certains modes plein écran. Pour un lecteur qui souhaitait essayer les nouvelles fonctions Sony, la version à examiner est donc la 11-14 plutôt que la publication précédente.

Changer Proton ne règle pas chaque panne

Le développeur conserve un problème connu concernant Cyberpunk 2077 avec des GPU NVIDIA : le jeu peut quitter peu après son lancement à cause d’un souci de compilation de shader attribué au pilote. La note précise que d’autres variantes de Proton sont également touchées et qu’un correctif de pilote est nécessaire.

Avant un essai, notre conseil est de noter la version de compatibilité qui fonctionne actuellement pour votre jeu et de modifier un seul élément à la fois. Vous pourrez ainsi distinguer une amélioration de reconnaissance de la manette d’un problème de rendu ou de lancement indépendant.