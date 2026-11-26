Steam met ses remises Black Friday en avant du 26 au 30 novembre. Où les trouver, comment vérifier un prix et quand commencent les soldes d’hiver.

Le rendez-vous Black Friday de Steam commence le 26 novembre à 19 h, heure de Paris, et se termine le 30 novembre à la même heure. Pour les joueurs, la porte d’entrée sera la page « Promotions et évènements ». Les grandes soldes d’hiver, elles, débuteront le 17 décembre. Attendre ne garantit toutefois pas une réduction plus forte sur le jeu qui vous intéresse.

Une page de remises, pas de nouvelles soldes saisonnières

Valve précise dans son calendrier officiel Steamworks que le Black Friday 2026 ne prend pas la forme d’un festival officiel. La page de promotions, accessible toute l’année, sera adaptée à l’occasion et bénéficiera d’une mise en avant supplémentaire sur l’accueil du magasin. Les éditeurs choisissent leurs remises ; tous les jeux de votre liste de souhaits ne seront donc pas nécessairement concernés.

La distinction compte si vous cherchez un achat précis. Le nom Black Friday ne suffit pas à dire qu’un tarif est inédit, et l’absence de promotion sur un jeu ne signifie pas que Steam affiche un problème. Pour chaque titre, c’est la fiche de vente et son échéance qui font foi.

Où chercher sans se perdre dans les vignettes

Ouvrez directement la page française « Promotions et évènements ». Elle rassemble les offres actives et propose des entrées par genre, thème ou fonctionnalité. Vous pouvez ainsi partir d’un besoin — un jeu de stratégie, un titre jouable à la manette — plutôt que du plus gros pourcentage affiché.

Une fois sur la fiche du jeu, vérifiez le nom de l’édition, ce qu’elle contient, le prix final en euros et la date de fin de la remise. Un supplément peut n’être qu’un contenu téléchargeable nécessitant le jeu de base. Pour comparer deux achats, gardez la même édition et les mêmes contenus dans les deux paniers : une version standard et un ensemble comprenant plusieurs extensions ne répondent pas au même besoin.

Le bon réflexe : regarder la courbe de prix

SteamDB explique comment consulter l’historique d’un jeu : cherchez son nom, ouvrez la bonne fiche puis le tableau et le graphique des prix. Choisissez l’euro pour comparer avec le magasin français. Ce site indépendant de Valve sert à retrouver les anciennes remises, pas à connaître les tarifs que l’éditeur décidera à l’avenir.

Supposons qu’une offre ramène un jeu à 20 € : si son historique montre déjà plusieurs passages à 15 €, vous savez que 20 € n’est pas son minimum enregistré. Vous ne savez pas pour autant si les 15 € reviendront en décembre. À l’inverse, un tarif qui rejoint son plus bas peut être satisfaisant si vous voulez y jouer ce week-end. Cet exemple est un raisonnement de comparaison, pas le relevé d’une promotion particulière.

Ce que change le rendez-vous du 17 décembre

Les soldes d’hiver sont annoncées du 17 décembre 2026 au 4 janvier 2027, à 10 h côté Pacifique, soit 19 h à Paris pour ces dates. Elles seront aussi liées aux votes des Steam Awards. Il s’agit du prochain grand rendez-vous saisonnier, mais son calendrier n’annonce ni la participation d’un jeu donné ni son rabais.

Si votre bibliothèque est déjà remplie, conserver le titre dans votre liste de souhaits laisse le temps de comparer. Si vous souhaitez commencer maintenant, contrôlez d’abord son historique plutôt que de miser sur une baisse hypothétique.

Enfin, la FAQ française de Steam autorise une demande de remboursement suivie d’un rachat au tarif soldé lorsqu’un achat reste éligible. Les conditions habituelles sont une demande dans les 14 jours après l’achat et moins de deux heures de jeu. Le remboursement peut prendre jusqu’à sept jours après approbation : ne le confondez pas avec une réserve de fonds immédiatement disponible pour une offre qui expire.