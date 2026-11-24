Les nominations Steam Awards ferment le 30 novembre à 19 h en France. Conditions du compte, jeux éligibles et vote final du 17 décembre : les dates à retenir.

Les nominations des Steam Awards 2026 sont ouvertes jusqu’au lundi 30 novembre à 19 h, heure de Paris. Cette première étape sert à proposer les jeux que l’on souhaite voir parmi les finalistes. Le choix des gagnants commencera ensuite le 17 décembre, en même temps que les soldes d’hiver Steam.

Valve a ouvert les nominations le 23 novembre pour la dixième édition de ses récompenses. Les catégories permettent de défendre un jeu pour son histoire, sa musique ou ses parties entre amis, mais les règles de sélection ne sont pas identiques pour tous les prix.

Un jeu peut être proposé dans plusieurs catégories

Sur la page officielle des nominations, chaque catégorie ouvre une sélection de jeux, avec la possibilité d’en rechercher un autre. Un même titre peut être proposé dans plusieurs catégories. Les choix restent modifiables tant que les nominations sont ouvertes.

Il faut disposer d’un compte Steam non limité pour participer. Pour la plupart des catégories, les jeux doivent être sortis sur Steam après les soldes d’automne de l’année précédente. Le prix récompensant le suivi dans la durée suit une autre logique : il vise les jeux plus anciens qui continuent d’être développés, et exclut ses gagnants précédents.

Le meilleur jeu sur console portable, la bande-son, le jeu entre amis et l’expérience reposante peuvent chacun donner lieu à une proposition différente. Les trois catégories remises à l’honneur cette année concernent les sessions qui se prolongent, les jeux difficiles à classer et ceux qui simulent un travail.

Le Hall of Fame attendra le vote de décembre

Le dixième anniversaire s’accompagne aussi d’un Hall of Fame, destiné à départager des lauréats des années passées. Mais Valve distingue bien cette compétition du calendrier des nominations : elle apparaîtra lors du vote organisé pendant les soldes d’hiver. Les finalistes et le vote final sont annoncés pour le 17 décembre.

La page précise également un point utile pour comprendre la sélection historique : certaines premières éditions n’avaient pas de prix du jeu de l’année. Valve utilise alors d’autres catégories de ces années comme référence. Le Hall of Fame ne consiste donc pas simplement à reprendre dix trophées portant tous le même intitulé.

Pour la campagne actuelle, proposer un jeu dans au moins une catégorie débloque le premier niveau du badge du comité de nomination. Des tâches supplémentaires permettent de le faire progresser. Et si une catégorie ne vous parle pas, la page prévoit de la passer plutôt que de désigner un jeu au hasard.