Starlink prépare son réseau mobile 5G aux États-Unis avec Qualcomm

SpaceX choisit les équipements Dragonwing de Qualcomm pour des dizaines de milliers de sites terrestres. L’accord concerne les États-Unis.

Starlink ne mise pas uniquement sur ses satellites pour son futur réseau mobile. SpaceX a choisi Qualcomm pour équiper des stations 5G terrestres aux États-Unis, avec un début de déploiement prévu en 2027 et des dizaines de milliers de sites sur plusieurs années.

L’accord annoncé le 4 novembre porte sur les plateformes Dragonwing QRU100 et QDU100. Elles fournissent les fonctions radio et le traitement des données nécessaires aux stations de base. L’annonce décrit donc une infrastructure à construire, pas un nouveau forfait déjà ouvert aux abonnés.

Des antennes au sol pour compléter le satellite

Le communiqué de Qualcomm présente une architecture Massive MIMO 64T64R, soit 64 voies d’émission et autant de réception. L’objectif annoncé est de mieux utiliser les fréquences et de servir davantage de trafic.

Cette approche illustre le rôle complémentaire des deux réseaux. La desserte d’une zone et la capacité à absorber de nombreuses connexions simultanées sont deux enjeux différents. Ajouter des stations terrestres ne se résume donc pas à remplacer un satellite par une antenne : il s’agit aussi de disposer de ressources radio là où la demande le justifie.

Un chantier américain, sans lancement français annoncé

2027 correspond au démarrage prévu, pas à la garantie d’un réseau national intégralement terminé cette année-là. Le déploiement doit avancer par vagues dans le cadre d’un accord pluriannuel, également rapporté par Reuters.

Pour un lecteur français, aucune date ni offre locale ne découle de ce partenariat. Il faudra distinguer les futurs services américains de Starlink Mobile des prestations Starlink déjà proposées ailleurs : un nom commun ne signifie ni les mêmes réseaux, ni les mêmes conditions d’accès.

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