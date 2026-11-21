TrendForce prévoit une baisse de 0 à 5 % des prix contractuels de la mémoire NAND au premier trimestre 2027. Cette mémoire équipe notamment les SSD. La prévision donne un signe de détente après les hausses, sans garantir une remise équivalente sur un disque acheté en France.

Ce qui pourrait baisser n’est pas encore le prix du SSD en rayon

L’analyse publiée le 19 novembre par TrendForce concerne le marché des composants. Le prix négocié de la NAND n’est qu’une partie du coût d’un SSD fini, qui comprend aussi un contrôleur, parfois de la DRAM, une carte électronique et les frais de fabrication et de distribution.

Un recul de 5 % sur la NAND ne se convertit donc pas automatiquement en une baisse de 5 % du prix TTC français. Le stock déjà acheté, le taux de change, la politique commerciale et les promotions peuvent modifier ou retarder la transmission.

Trois chiffres à ne pas mélanger

Indicateur Ce qu’il décrit Ce qu’il ne garantit pas Baisse récente de plus de 20 % sur le marché au comptant Correction de certaines transactions de composants à court terme Une baisse identique de tous les SSD vendus aujourd’hui 0 à 5 % au premier trimestre 2027 Prévision des prix contractuels NAND par rapport au trimestre précédent Un tarif fixe pour un SSD de 1 ou 2 To Repli plus large à partir du deuxième trimestre Scénario prévu pour les catégories NAND Un calendrier garanti pour chaque marque et revendeur français

Ces chiffres ne sont ni des résultats acquis ni une promesse de retour aux tarifs d’avant les hausses. Ils permettent de comprendre le sens du marché, pas de dater le meilleur jour pour passer commande.

Pourquoi l’offre et la demande pourraient se rééquilibrer

TrendForce attend une progression de l’offre de bits NAND de 25 à 30 % en 2027, tandis que des opérateurs cloud chinois réduisent leurs commandes. La faiblesse de la demande grand public intervient également. La situation reste différente de celle de la mémoire vive : une détente du stockage ne signifie pas que toute la RAM va suivre.

Définissez la capacité réellement nécessaire. Comparez des SSD de capacité égale ; un modèle moins cher mais deux fois plus petit ne traduit pas une baisse. Vérifiez la compatibilité. Format, interface, emplacement et éventuel dissipateur doivent correspondre à l’appareil. Comparez le prix TTC de la même référence. Un changement de gamme ou de vendeur peut masquer la tendance. Séparez besoin urgent et extension facultative. Une panne ou une saturation bloquante ne se gère pas comme un achat de confort reportable.

Si vous pouvez attendre, surveiller les prix réels sur plusieurs semaines est plus utile que compter sur une remise théorique. Si vous devez acheter, la compatibilité, la capacité et la garantie restent des critères plus solides qu’une anticipation de quelques points sur les composants.