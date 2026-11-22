La version 12.0.0 prépare les matchs X à deux pour décembre. Rang S+, X Power, GameChat et objets à récupérer : voici les conditions et les nouveautés utiles.

Splatoon 3 : les matchs X en duo arrivent en décembre, avec ces conditions d’accès

Splatoon 3 prépare les matchs X à deux, mais rejoindre un ami ne suffira pas pour entrer dans cette compétition. La version 12.0.0, disponible depuis le 18 novembre, introduit un essai pour la saison du frimas de décembre : les deux joueurs devront avoir accès aux matchs X, donc avoir atteint le rang S+ dans les matchs anarchie. Des règles supplémentaires encadrent les duos selon leur X Power.

L’annonce française de Nintendo sépare bien les nouveautés déjà utilisables de ce rendez-vous saisonnier. Installer la mise à jour aujourd’hui ne permet donc pas d’avancer le démarrage de l’essai.

Un ami à vos côtés, toujours huit joueurs dans la partie

Le changement consiste à entrer ensemble dans la recherche de match, et non à remplacer les équipes par un affrontement à deux contre deux. Les notes françaises de la version 12.0.0 maintiennent huit participants et le même nombre de joueurs regroupés de chaque côté.

Il faut aussi avoir terminé le calcul du X Power pour le mode choisi. À partir de 2 000,0, un joueur ne pourra former un groupe qu’avec un autre joueur lui aussi à 2 000,0 ou plus. Des restrictions existent également pour les habitués des rencontres du top 2 000. En division Cubic, la recherche sera limitée à ce classement après un mois de saison.

Le gain ou la perte de X Power sera moins important en groupe qu’en solo. La recherche pourra prendre davantage de temps, notamment selon les armes et les écarts de niveau.

Ces conditions changent la préparation d’une soirée. Deux amis ayant simplement installé le même patch ne sont pas nécessairement prêts pour le même mode classé : il faut vérifier leurs accès et leur situation dans le mode concerné. Et le système ne promet pas qu’un duo attendra aussi peu longtemps qu’un joueur seul. En échange, on pourra organiser ses déplacements avec une personne connue plutôt que découvrir tous ses équipiers au lancement du match.

Sur Switch 2, les invitations vocales se rapprochent de la partie

L’autre nouveauté concerne GameChat : depuis une session entre amis, Splatoon 3 permet désormais d’inviter les joueurs du groupe directement. Nintendo cite notamment Salmon Run, les matchs privés et les matchs X. Cette intégration est réservée à la Nintendo Switch 2 ; elle ne transforme pas la Switch d’origine en console GameChat.

La FAQ officielle sur GameChat précise qu’un abonnement Nintendo Switch Online est nécessaire. Le micro intégré suffit au chat vocal et aucune caméra n’est indispensable pour parler. Pour un utilisateur de moins de 16 ans, la configuration par un parent ou tuteur et l’approbation des amis restent nécessaires.

Avant la première soirée, le guide français de configuration demande aussi un numéro de téléphone associé au compte et une connexion Internet permanente. Le bouton C ouvre le menu, puis permet de sélectionner l’utilisateur et de démarrer ou rejoindre une session. Autrement dit, une invitation envoyée depuis le jeu facilite l’accès ; elle ne contourne pas les réglages du compte.

Des objets à récupérer sans attendre décembre

Une distribution accompagne la mise à jour sur la chaîne de nouvelles de Splatoon 3, sur Switch et Switch 2. Elle comprend une tenue pour Salmon Run, des fragments de bonus, des tickets en-cas et de l’argent du jeu.

Pour les obtenir, ouvrez l’article dédié dans l’application Nouvelles de la console, lancez Splatoon 3 avec le bouton placé à la fin de cet article, puis récupérez les objets au terminal du hall de Cité-Clabousse. Démarrer le jeu depuis son icône habituelle ne remplace pas ce parcours indiqué par Nintendo.

Vérifier le patch avant de retrouver ses amis

Depuis HOME, sélectionnez l’icône de Splatoon 3 sans démarrer le jeu, appuyez sur + ou −, puis choisissez « Mettre à jour » et « Via Internet ». La version apparaît ensuite sur l’écran-titre. Tous les participants doivent utiliser la même version pour jouer ensemble.

Pour ce soir, l’intérêt immédiat se trouve donc dans les invitations GameChat et la récupération des objets. Le duo classé, lui, mérite un rendez-vous séparé avec un ami qui répond aux critères : c’est ce qui permettra de profiter de l’essai dès son ouverture, plutôt que découvrir un accès manquant au moment de chercher une partie.