La mise à jour Decimation ajoute des règles inédites au multijoueur et remanie le Vanguard. Voici ce qui est inclus et ce qui relève des DLC.

Space Marine 2 : ce nouveau mode peut vous imposer une classe ou des grenades presque infinies

Space Marine 2 vient de recevoir un mode multijoueur où les règles habituelles ne tiennent plus forcément. Avec Weekly Clash, certaines parties peuvent limiter les joueurs à une classe ou à une arme, ou leur accorder des grenades presque illimitées. Cette nouveauté fait partie de Decimation, la mise à jour 16.0 déployée le 26 novembre sur toutes les plateformes.

Weekly Clash bouscule les réflexes du multijoueur

Selon la présentation officielle de Decimation et ses notes de mise à jour, le nouveau mode apporte des modificateurs aux affrontements d’Eternal War. Le principe est de changer les contraintes d’une partie, plutôt que de simplement proposer une nouvelle apparence de personnage. Les exemples annoncés ne signifient donc pas que toutes les règles citées s’appliquent simultanément à chaque rencontre.

Cette précision compte avant de sélectionner son équipement. Une restriction à une classe supprime les combinaisons habituelles entre rôles ; des grenades très abondantes modifient au contraire la pression sur les positions défendues. Il faut regarder les règles de l’activité choisie avant de bâtir sa stratégie autour d’un fonctionnement devenu provisoirement différent.

La refonte du Vanguard ne concerne pas seulement le mode compétitif inédit. Son lance-grappin peut désormais servir à courte distance, et plusieurs compétences ont été remaniées. L’effet Revenge permet d’infliger aussi des dégâts aux ennemis proches lorsqu’une cible affectée est frappée.

Pour ceux qui reprennent leur personnage avec un ancien ensemble de compétences, le bon réflexe est de relire l’arbre avant de repartir en mission. Une classe portant le même nom ne conserve pas nécessairement les mêmes interactions après cette mise à jour. Les changements visent notamment les combats contre plusieurs adversaires, là où une action sur une cible peut désormais se répercuter autour d’elle.

Contenu de jeu et cosmétiques payants restent distincts

Decimation agrandit également Chaos Siege avec un secteur supplémentaire pour les vagues 11 à 15. Six armes héroïques rejoignent l’arsenal, et quatre casques peuvent être débloqués avec les distinctions prévues par le jeu. Ce sont plusieurs raisons de revenir au-delà du seul nouveau mode PvP.

En parallèle, les packs Deathwatch et Mortifactors relèvent du Season Pass III. Il ne faut pas confondre ces contenus cosmétiques avec les changements de règles et de gameplay apportés par le patch. Le Space Marine représenté dans le visuel promotionnel illustre ce volet cosmétique ; son apparence ne signifie pas que tous les joueurs reçoivent automatiquement cette armure.

La mise à jour est donc à examiner en deux temps : d’abord les activités et mécaniques accessibles avec le patch, puis les éléments de personnalisation selon les contenus que vous possédez.