Annoncé le 24 novembre, SO-JI transforme un Shinjuku futuriste en terrain de nettoyage. Une démo gratuite est disponible sur Steam, avant une sortie complète encore sans date.

Les robots ont sali Shinjuku au lieu de le nettoyer. À vous de réparer les dégâts : SO-JI -Why Why Japanese- SHINJUKU dispose d’une démo gratuite sur Steam depuis le 24 novembre. Get Wrapped Up vient d’annoncer ce jeu d’action et de nettoyage en 3D, dans une version futuriste du quartier de Tokyo.

Le dernier recoin sale devient un objectif

Le communiqué de l’éditeur décrit des robots de nettoyage incontrôlables et un environnement à débarrasser de sa crasse. Les jumeaux AOI et Kaito utilisent le Splash Gun, un jet d’eau sous pression, et des chaussures Float Washer Shoes pour se déplacer. Le trajet choisi et l’ordre du nettoyage comptent dans le score, avec des piétons et de la circulation à prendre en compte. Éliminer toutes les traces d’une zone permet d’obtenir un bonus « ALL SO-JI » : passer rapidement sur les surfaces visibles ne suffit donc pas pour tout compléter.

De vraies enseignes apparaissent dans le décor, dont GiGO, Karaoke BanBan, Duskin et Sushi Zanmai. GENDA confirme la présence des deux premières, qui appartiennent à son groupe.

La démo permet de prendre en main le jet et les déplacements avant de décider si cette chasse à la dernière salissure vous plaît.

Ce qui est disponible, et ce qui ne l’est pas encore

La page Steam donne accès à la démo PC. La date et le prix du jeu complet restent inconnus. Le japonais, l’anglais et les chinois simplifié et traditionnel sont annoncés ; le français ne l’est pas.

Les consoles sont envisagées sans machines ni calendrier confirmés. Pour ceux qui souhaitent jouer en français ou sur console, mieux vaut donc attendre une annonce précise : la disponibilité de la démo sur Steam ne vaut pas confirmation de ces versions.