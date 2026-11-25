S Pen intégré, Magic-Pen séparé ou Moto Pen Ultra en pack : les smartphones à stylet ne demandent ni le même budget ni la même organisation.

Un téléphone compatible avec un stylet ne vous garantit ni un stylet dans la boîte, ni un endroit pour le ranger. Entre le Galaxy S26 Ultra, le Moto G Stylus 2026 et les pliables d’Honor ou de Motorola, cette différence change autant le budget que les habitudes. Pour prendre une note dans la rue ou annoter un document à un bureau, les quatre approches ne répondent pas au même besoin.

Un stylet toujours dans le téléphone : Samsung et Moto G Stylus

Sur le Galaxy S26 Ultra présenté par Samsung France, le S Pen est intégré au téléphone. On le retire de son logement pour écrire, puis on le range dans l’appareil. L’intérêt est immédiat pour une liste, une idée ou une annotation : pas d’accessoire distinct à chercher dans le sac. Samsung documente notamment les notes écran éteint, les croquis et l’annotation de PDF. Attention au nom du modèle : la présence du S Pen concerne l’Ultra, pas automatiquement les S26 et S26+.

Le Moto G Stylus 2026 utilise lui aussi un stylet actif intégré. La documentation Motorola précise que celui-ci se recharge lorsqu’il est replacé dans le téléphone et qu’il est compatible uniquement avec ce modèle. Ce n’est donc pas un petit crayon universel à acheter pour n’importe quel Moto G.

Sa principale limite pour un lecteur français est commerciale. Le modèle est bien référencé sur le catalogue officiel américain de Motorola, mais les sources consultées ne permettent pas de confirmer une distribution officielle en France. Il faut le considérer comme une référence du marché américain, pas comme une alternative française directement équivalente au Samsung. Un prix affiché en dollars ne constitue pas un budget livré en France.

Un écran pliable pour écrire, avec un accessoire à prévoir

Le HONOR Magic V6 disponible sur le site français prend en charge le stylet sur ses écrans interne et externe. Le grand écran ouvert offre davantage de place pour consulter un document et y ajouter des annotations. Mais le HONOR Magic-Pen est vendu séparément : la compatibilité du téléphone ne signifie pas que l’accessoire sera fourni avec votre commande.

La fiche officielle du Magic-Pen mentionne 4 096 niveaux de pression, la prise en charge de l’inclinaison et une recharge USB-C. La page d’achat française ajoute un détail pratique : il ne se fixe pas magnétiquement sur le côté du téléphone. Il faut donc prévoir son transport et ne pas compter sur un rangement dans le châssis comme sur le S26 Ultra.

Chez Motorola, le Razr Fold français est compatible avec le Moto Pen Ultra. Le constructeur annonce sensibilité à la pression et rejet de la paume pour écrire ou dessiner. Sa fiche précise que le stylet est vendu séparément, mais certaines configurations commerciales peuvent l’inclure : il faut lire le contenu exact de l’offre. Le mode de recharge documenté passe par un boîtier dédié alimenté en USB-C, plutôt que par un logement dans le téléphone.

Les quatre approches en un coup d’œil

Modèle Stylet Rangement et recharge Point à vérifier en France Galaxy S26 Ultra S Pen intégré Logement dans le téléphone Choisir l’Ultra, pas le S26 standard Moto G Stylus 2026 Stylet actif intégré Logement interne, recharge en place Distribution française non confirmée HONOR Magic V6 Magic-Pen séparé Transport distinct, recharge USB-C Ajouter l’accessoire ; pas de fixation latérale magnétique Motorola Razr Fold Moto Pen Ultra séparé ou en offre groupée Boîtier de recharge séparé Vérifier le contenu du pack choisi

Pour des notes improvisées toute la journée, le logement intégré évite un objet supplémentaire à transporter. Pour annoter de grandes pages, le pliable apporte une surface différente, au prix d’un accessoire à gérer. Avant de comparer les tarifs, composez donc le même panier : téléphone, stylet effectivement compatible et solution de transport. Le prix du téléphone seul ne permet pas toujours de comparer deux ensembles prêts à écrire.