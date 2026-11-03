Counterpoint publie ses données du troisième trimestre 2026 : les livraisons reculent de 19 %, tandis que le prix moyen de gros atteint 442 dollars.

Moins de smartphones livrés, mais un prix moyen en hausse de 27 % : le paradoxe du marché

Le marché mondial du smartphone livre moins d’appareils, mais encaisse davantage. Dans une étude publiée ce 3 novembre 2026, Counterpoint estime que les livraisons ont reculé de 19 % sur un an au troisième trimestre. Le chiffre d’affaires progresse pourtant de 3 %, à 114 milliards de dollars. Entre les deux se trouve un prix moyen de vente en hausse de 27 %.

Ce chiffre ne signifie pas que chaque téléphone coûte désormais 27 % plus cher dans les magasins français.

Les 442 dollars mesurent un prix moyen de gros

Counterpoint situe ce prix moyen à 442 dollars, un record trimestriel dans son suivi. Le cabinet précise qu’il repose sur les prix de gros. Il ne s’agit donc ni du ticket moyen payé en France, ni d’un relevé des promotions chez les distributeurs.

La moyenne dépend également des appareils vendus. Si les modèles les plus chers prennent davantage de place dans le total, elle peut monter même sans augmentation identique sur chaque référence. À l’inverse, un téléphone moins cher peut progresser fortement en prix sans suffire à expliquer toute la moyenne mondiale.

C’est la différence entre un changement de composition du marché et une hausse à produit identique. Les deux phénomènes peuvent coexister ; le seul +27 % ne permet pas de les répartir pour un acheteur français.

Apple pèse la moitié des revenus, Samsung reste premier en volumes

Selon ces données préliminaires, Apple capte 50 % du chiffre d’affaires mondial des smartphones sur le trimestre. Samsung représente 19 % des revenus, mais conserve la première place en livraisons avec une part de 22 %.

Ces pourcentages ne se contredisent pas : ils ne mesurent pas la même chose. Une marque qui vend davantage de téléphones haut de gamme peut peser très lourd dans les revenus sans livrer la majorité des appareils.

La mémoire et la montée en gamme pèsent sur l’offre

Counterpoint relie la progression du prix moyen à une plus forte contribution des produits premium et aux hausses de prix associées au coût de la mémoire. Le cabinet souligne aussi la fragilité de l’entrée de gamme, où la marge disponible pour absorber des composants plus chers est réduite.

Cette pression sur les composants rejoint un autre dossier que nous suivons : les coûts de mémoire évoqués par Apple pour ses prochains mois. Elle ne permet cependant pas d’annoncer à elle seule le tarif d’un prochain Galaxy, Redmi ou iPhone.

Pour comparer un achat concret, la référence exacte reste donc plus utile que la moyenne mondiale : même stockage, mêmes conditions de reprise et même garantie. Une remise conditionnelle ne se compare pas directement à un prix sans engagement. Et un chiffre portant sur les livraisons des fabricants ne doit pas devenir une mesure des achats des consommateurs français.

Source : Counterpoint Research, données préliminaires Market Monitor du troisième trimestre 2026, publiées le 3 novembre.