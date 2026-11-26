Les principaux fabricants réduiraient leurs objectifs de livraisons 2027. Mémoire coûteuse et gammes revues : les enjeux pour le prix et le choix des smartphones.

Visuel d’illustration repris de Sumahodigest.

Xiaomi, Samsung et Apple réduiraient leurs objectifs de livraisons pour 2027, selon une enquête chinoise sur la chaîne d’approvisionnement. La mémoire coûteuse pourrait modifier le choix et les configurations proposés aux acheteurs. Il s’agit de projets rapportés, pas de ventes déjà réalisées ni de tarifs français annoncés.

Des objectifs rapportés par la chaîne d’approvisionnement

L’enquête originale de Jiemian du 25 novembre présente les objectifs ci-dessous. Le média indique que les fabricants interrogés n’avaient pas répondu au moment de sa publication.

Fabricant Objectif 2026 rapporté Objectif 2027 rapporté Évolution approximative Apple 233 millions 220 millions −5,6 % Samsung 232 millions 210 millions −9,5 % Xiaomi 120 millions 90 millions −25 % OPPO 105 millions 90 millions −14 % vivo 85 millions 60 millions −29 % Transsion 66 millions 58 millions −12 % Honor 50 millions 50 millions Stable Huawei 60 millions Moins de 50 millions Baisse de plus de 16 % Lenovo, principalement Motorola 50 millions 40 millions −20 %

Le tableau compare des objectifs d’une année à l’autre, pas une prévision 2027 avec les ventes définitives de 2026. Cette nuance change la lecture : une ambition révisée ne permet pas, à elle seule, de calculer ce que sera la part de marché réelle d’une marque. Un plan peut également être modifié en cours d’année.

Une prévision indépendante décrit aussi un marché sous pression

Une autre source permet de replacer ces chiffres dans leur contexte. Dans son analyse mondiale publiée le 25 novembre, Counterpoint anticipe une baisse des livraisons de smartphones de 13,9 % en 2026, puis de 6 % supplémentaires en 2027. Le cabinet identifie les contraintes de mémoire mobile et la concurrence des usages IA et serveurs comme des facteurs majeurs.

Counterpoint décrit aussi des effets sur l’offre : prix relevés, gammes rationalisées et configurations revues. Les modèles les moins chers sont plus exposés, alors que la demande haut de gamme résiste relativement mieux. Son scénario envisage un rebond de 6 % en 2028, sans retour immédiat à la trajectoire passée.

Ces prévisions ne sont pas interchangeables avec les objectifs de Jiemian. Un cabinet estime les livraisons qu’il juge probables ; un fabricant peut fixer une cible commerciale ou industrielle selon ses propres hypothèses. Les deux sources pointent des tensions, mais elles ne mesurent pas exactement la même chose. Les réunir en un seul classement définitif serait trompeur.

Pourquoi une mémoire plus chère peut modifier un téléphone abordable

Dans une fiche technique, la mémoire vive et le stockage sont deux postes distincts. La première intervient dans le fonctionnement des applications ; le second conserve notamment le système, les photos et les fichiers. Un changement de capacité sur l’un ne compense pas automatiquement une baisse sur l’autre.

Pour comprendre ce qui change dans une offre, il faudra donc regarder la configuration complète. Un appareil proposé au même tarif que son prédécesseur peut avoir une capacité différente, ou être vendu dans un ensemble de variantes moins large. À l’inverse, un prix plus élevé ne dit pas à lui seul quelle part vient de la mémoire, d’un autre composant ou du positionnement choisi par la marque.

Une diminution des volumes ne signifie pas non plus qu’il manquera nécessairement des smartphones partout en France. La répartition géographique, les références conservées et les stocks de distribution comptent. Les données mondiales ne suffisent pas à prévoir la disponibilité d’un Galaxy A ou d’un Redmi précis chez un commerçant français.

Ce qu’il faudra comparer avant de remplacer son smartphone

Pour un achat, partez du prix réellement demandé pour la capacité dont vous avez besoin. Vérifiez séparément la RAM et le stockage, le suivi logiciel annoncé, puis les caractéristiques qui comptent dans votre usage. Un tarif de lancement étranger ou un objectif industriel ne permet pas de décider à votre place s’il vaut mieux acheter maintenant ou attendre.

Si votre téléphone actuel répond encore à vos besoins, cette perspective ne constitue pas une raison de vous précipiter. Si vous devez le remplacer, elle invite surtout à comparer soigneusement deux offres portant parfois des noms proches. Le nombre de gigaoctets, la durée de support et les conditions de vente sont des éléments vérifiables ; une promesse générale de hausse des prix ne donne pas le coût final d’un produit non annoncé.

Le signal de 2027 est celui d’un marché plus sélectif, pas celui d’une pénurie française déjà démontrée. Les objectifs rapportés racontent la prudence des marques. Le test concret pour les acheteurs viendra avec les configurations, les prix en euros et les appareils effectivement proposés dans les prochains mois.