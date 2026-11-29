Des expériences ont observé un effet même sans utiliser le téléphone. Mais les synthèses de recherche donnent une réponse plus nuancée qu’un simple « éloignez-le ».

Votre smartphone posé sur le bureau nuit-il vraiment à votre concentration ?

Vous avez coupé les notifications et posé votre téléphone face contre la table. Sa seule présence peut-elle encore vous gêner pour travailler ? Les études ne permettent pas d’en faire une règle valable pour tout le monde. Certaines expériences observent une baisse des performances, tandis que d’autres ne retrouvent pas cet effet.

La question mérite mieux qu’une promesse de productivité automatique. Mettre son smartphone dans une autre pièce peut être un choix pratique, surtout si l’on le consulte sans cesse. Mais ce geste n’a pas été démontré comme un moyen universel d’améliorer les capacités intellectuelles.

Dans l’étude « Brain Drain », publiée en avril 2017, Adrian Ward et ses collègues ont comparé différentes places du smartphone : sur le bureau, dans une poche ou un sac, et dans une autre pièce. Les participants devaient effectuer des tâches cognitives sans utiliser leur appareil.

Les résultats des deux expériences allaient dans le sens d’un coût lié à la présence du téléphone. Les auteurs proposaient une explication : résister à un objet personnel qui attire notre attention mobiliserait une partie des ressources mentales disponibles pour la tâche. C’est une hypothèse sur l’allocation de l’attention, pas la preuve que le téléphone abîme le cerveau.

Ce travail est toujours cité, mais il ne s’agit pas d’une nouvelle découverte de novembre 2026. Pour comprendre ce que l’on peut en tirer aujourd’hui, il faut aussi regarder les recherches qui ont suivi.

Les synthèses ne retrouvent pas toutes le même effet

Une méta-analyse de Douglas Parry, mise en ligne en 2023 et publiée dans Media Psychology en 2024, rassemble 56 études et 7 093 participants. Elle distingue plusieurs capacités plutôt que de les réduire à un seul score.

Elle observe un effet négatif statistiquement significatif sur la mémoire de travail, qui sert à garder et manipuler des informations pendant une tâche. Les autres capacités examinées ne présentent pas d’effet moyen significatif. L’auteur souligne aussi l’hétérogénéité des méthodes et les limites de puissance statistique de nombreux travaux.

Une autre méta-analyse publiée en 2024 par Andree Hartanto et ses collègues, portant sur 33 études et 4 368 participants, ne trouve pas d’effet global significatif de la seule présence du smartphone sur les résultats cognitifs.

Ces deux conclusions ne s’additionnent pas comme deux votes pour ou contre le téléphone. Les travaux regroupés, les critères retenus et les méthodes d’analyse diffèrent. Ils invitent surtout à éviter une affirmation trop large : la simple présence d’un smartphone ne provoque pas systématiquement une baisse mesurable des performances.

Une notification et un téléphone silencieux ne sont pas la même situation

Il faut également séparer trois cas : voir son téléphone sans le toucher, recevoir une alerte et interrompre son travail pour consulter une application. Les recherches sur la seule présence de l’appareil ne permettent pas d’attribuer exactement le même effet à ces trois situations.

Une personne peut ainsi être gênée surtout parce qu’elle déverrouille régulièrement son écran. Une autre peut conserver son téléphone à proximité sans interrompre sa lecture. Le résultat moyen d’une étude ne suffit pas à décrire ces habitudes individuelles, ni à promettre une amélioration précise après un changement de rangement.

Choisissez un emplacement qui vous aide à terminer votre tâche

Pour lire un document ou avancer sur un travail, vous pouvez essayer de placer le téléphone hors de portée pendant une période définie, puis regarder si vous avez moins interrompu votre activité. Ce repère personnel sert à organiser votre environnement ; ce n’est pas un test scientifique de vos capacités.

Si le smartphone est nécessaire pour un appel attendu, une authentification ou le travail lui-même, le garder à proximité répond aussi à un besoin. L’objectif utile est de limiter les interruptions qui vous concernent réellement, sans croire qu’un téléphone posé sur une table fait automatiquement perdre de l’intelligence.