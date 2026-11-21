Slay the Spire 2 se joue à quatre, mais il faut connaître cette limite avant d’acheter

Vous pouvez gravir la Tour avec trois amis dans Slay the Spire 2. Mais le jeu ne vous trouvera pas automatiquement des partenaires : la coopération passe par les amis Steam, sans système de recherche de joueurs. C’est le premier point à vérifier si vous comptez profiter de sa promotion pour former un groupe.

La FAQ officielle de Mega Crit confirme cette restriction. Le studio propose la version en accès anticipé sur Windows, macOS et Linux et annonce également une compatibilité Steam Deck. Les versions consoles et mobiles sont envisagées plus tard, vraisemblablement après cette phase de développement, sans date ferme annoncée.

La coopération ajoute des cartes et des décisions d’équipe

Slay the Spire 2 conserve son principe : construire progressivement un paquet de cartes, choisir ses actions pendant les combats et composer avec ce que l’ascension vous propose. Chaque personnage possède ses cartes et son style. Le jeu n’impose pas d’avoir terminé le premier épisode pour comprendre cette nouvelle aventure.

Le changement tient à la possibilité de partager l’ascension. Mega Crit décrit un mode réunissant jusqu’à quatre joueurs, avec des cartes propres au multijoueur et des interactions entre les personnages. Il ne suffit donc pas de juxtaposer plusieurs parties solo : les choix du groupe peuvent se compléter.

Avant de vous lancer, convenez du rythme que vous souhaitez adopter. Une personne qui veut découvrir tranquillement ses cartes et une autre qui connaît déjà les combinaisons ne chercheront pas forcément la même expérience. Expliquer une décision avant de l’exécuter peut être plus utile que de dicter systématiquement le meilleur coup à un débutant.

Une version jouable, mais encore en construction

L’accès anticipé a commencé le 5 mars 2026. La présence d’une promotion aujourd’hui ne correspond donc pas à une nouvelle sortie. Les développeurs utilisent cette période pour modifier l’équilibrage, corriger les problèmes et enrichir le contenu.

Il faut l’accepter avant d’organiser une campagne entre amis : les cartes et les stratégies peuvent évoluer avec les mises à jour. L’estimation du studio pour cette phase reste d’environ un à deux ans, pas une promesse de sortie à une date précise.

Pour un groupe qui veut jouer sur console dès maintenant, cette offre PC ne répond pas au besoin. À l’inverse, ceux qui aiment explorer un jeu au fil de son développement peuvent y trouver l’occasion de découvrir ensemble les systèmes, puis de revoir leurs habitudes quand l’équilibrage change.

18,39 € sur Steam, jusqu’au 26 novembre

La fiche Steam française affiche une réduction de 20 %, de 22,99 € à 18,39 €, avec une fin de promotion indiquée au 26 novembre. L’interface française est proposée. Contrôlez néanmoins le tarif affiché avec votre compte au moment de l’achat.

Le bon ordre est donc simple : réunir vos partenaires Steam, vérifier que chacun joue sur une plateforme actuellement prise en charge, puis décider si l’état en accès anticipé vous convient. Le jeu peut également se pratiquer seul ; l’absence de groupe n’empêche pas de découvrir ses personnages et sa construction de paquets.

Pour voir ce que recouvre concrètement le combat avant de choisir, voici la présentation de gameplay publiée par le studio.