Un objectif amovible, une poignée et une télécommande : le ScopeGrip de Sirui propose une autre façon de photographier de loin avec un iPhone Pro. Il exige une coque adaptée et une mise au point manuelle.

Sirui ajoute un téléobjectif 3× à l’iPhone : ce que change son kit avec poignée

Pour photographier un détail éloigné avec un iPhone Pro, Sirui propose un objectif amovible accompagné d’une coque, d’une poignée et d’une télécommande Bluetooth. Le ScopeGrip annonce un grossissement optique de 3×. Son intérêt tient autant à cette optique supplémentaire qu’à sa prise en main : il faut accepter d’ajouter un véritable accessoire devant le téléphone et de régler la netteté à la main.

La marque a remis ce kit en avant le 24 novembre avec de nouveaux coloris. Le principe n’est pas apparu cette semaine : un communiqué signé Sirui et publié en juillet présentait déjà l’ensemble Exploration avec son objectif 3×. Le kit réunit donc une optique déjà présentée et de nouvelles finitions.

Un objectif devant la caméra, plutôt qu’un simple agrandissement à l’écran

Le message du compte officiel Sirui décrit une optique 3× avec mise au point manuelle. Au lieu de demander uniquement au téléphone d’agrandir une partie de l’image, on ajoute des lentilles qui modifient le cadrage avant la capture.

Le chiffre 3× caractérise l’accessoire. Il ne signifie pas que tous les iPhone équipés obtiennent exactement le même cadrage final : celui-ci dépend aussi de la caméra utilisée sur le téléphone. Il ne décrit pas davantage un zoom continu permettant de passer librement de 1× à 3× par une bague.

L’optique peut donc intéresser quelqu’un qui photographie souvent des détails lointains, mais le chiffre commercial ne permet pas de prédire la netteté des images. La lumière disponible, la précision de la mise au point et les mouvements pendant la prise de vue restent déterminants.

La poignée change surtout la façon de tenir et de déclencher

Le ScopeGrip ne se résume pas à son objectif. Le système associe une coque spécifique au téléphone à une poignée de prise de vue. L’objectif peut se ranger dans la poignée lorsque vous ne l’utilisez plus : vous transportez ainsi les éléments ensemble plutôt que de laisser l’optique séparée dans un sac.

Sirui annonce aussi un déclenchement Bluetooth. L’intérêt est facile à comprendre lorsque le téléphone est posé pour une photo : vous pouvez déclencher sans toucher l’écran. Cela évite le mouvement provoqué par cet appui ; cela ne stabilise pas un sujet qui bouge ni les vibrations du support.

À main levée, la poignée offre un autre appui que les bords plats du téléphone. Avant de choisir ce type de kit, demandez-vous néanmoins si vous êtes prêt à le monter pour vos sorties. Un accessoire utile une fois installé peut rester à la maison s’il devient trop encombrant pour vos habitudes.

Vérifier la coque et la mise au point avant de commander

La compatibilité concerne une combinaison précise de coque, d’objectif et d’iPhone. Le dossier PC03 ScopeGrip présenté avec les documents produit Sirui reproduits par CineD mentionne les familles iPhone 16 Pro, 17 Pro et 18 Pro, avec leurs versions Pro Max. Une coque prévue pour l’un ne doit pas être considérée comme interchangeable avec celle d’un autre.

La bague de mise au point demande également une manipulation supplémentaire. Sur un détail fixe, vous pouvez prendre le temps d’ajuster la netteté. Pour une action rapide, le bon cadrage ne suffit pas : il faut aussi réussir cette mise au point au moment du déclenchement. Le kit convient donc davantage à une démarche photo volontaire qu’à l’idée de sortir le téléphone et de capturer instantanément chaque scène.

Un prix chinois, pas encore une offre française

Sirui affiche 999 yuans en Chine, soit environ 137 € au taux de référence de la BCE du 27 novembre 2026 — 7,2912 yuans pour un euro. Cette conversion est hors livraison, taxes et frais d’importation : ce n’est pas un tarif français.

Aucune offre française vérifiée ne permet encore de donner un coût livré ni une date locale de disponibilité. Avant un achat, il faut donc obtenir la référence de coque correspondant à votre iPhone, le contenu exact du kit et les conditions de retour du vendeur. Ces éléments auront davantage de poids qu’un grossissement maximal affiché sans les conditions de prise de vue.