Team Cherry donne rendez-vous le 27 novembre pour CherryTime. Sea of Sorrow, l’extension gratuite de Silksong, sera au programme avec d’autres annonces.

Hollow Knight: Silksong va enfin reparler de Sea of Sorrow. Team Cherry annonce une présentation CherryTime le vendredi 27 novembre 2026, avec plusieurs annonces et un point consacré à son extension gratuite. Le studio donne rendez-vous sur YouTube : il confirme une prise de parole, sans annoncer à ce stade que le contenu sera disponible ce jour-là.

Le message publié le 25 novembre par Ari Gibson promet des nouvelles de Sea of Sorrow au milieu d’un programme plus large. Une formulation qui laisse une vraie place à la surprise : Team Cherry ne fournit ni sommaire détaillé ni liste de jeux concernés par les autres annonces. Pour suivre la présentation, le studio renvoie directement vers la première officielle de CherryTime sur YouTube.

Une extension maritime déjà annoncée comme gratuite

Sea of Sorrow n’est pas un nom apparu aujourd’hui. Dans son bilan de fin d’année publié le 15 décembre 2025, Team Cherry avait dévoilé cette première grande extension de Silksong. Le studio décrivait une aventure à thème maritime, enrichie de nouvelles zones, de nouveaux boss et d’outils supplémentaires. Surtout, il annonçait un contenu gratuit pour tous les joueurs.

Ce point distingue l’attente actuelle d’une annonce commerciale encore à chiffrer. La communication d’origine ne demandait pas de prévoir l’achat d’un supplément pour découvrir cette extension. L’enjeu de CherryTime est donc de comprendre ce qui sera ajouté à l’aventure de Hornet et comment les joueurs pourront y accéder, plutôt que de découvrir le prix d’un contenu déjà présenté comme gratuit.

En revanche, le thème maritime ne suffit pas à dresser une carte. Le nombre de régions, le détail des nouveaux affrontements, la durée de l’aventure ou la place exacte de Sea of Sorrow dans la progression ne figurent pas dans ces annonces. Un outil supplémentaire peut renouveler les possibilités de déplacement ou de combat ; aucune capacité précise ne doit être attribuée à Hornet avant d’avoir été montrée ou décrite par le studio.

La nuance est importante pour ceux qui envisagent de reprendre leur sauvegarde ce week-end. Le message du 25 novembre annonce un point sur l’extension. Il ne promet ni téléchargement immédiat à la fin de la vidéo, ni ouverture d’une bêta, ni sortie simultanée sur chaque plateforme.

La première présentation de Sea of Sorrow évoquait une arrivée en 2026. CherryTime constitue désormais un rendez-vous officiel pour obtenir des précisions, mais ne permet pas, à lui seul, d’affiner ce calendrier. La durée du programme, les séquences de jeu prévues et la teneur des autres annonces ne sont pas détaillées non plus.

Le créneau communiqué de 7 heures du matin dans le Pacifique correspond à 16 heures en France métropolitaine, à l’heure d’hiver. Le billet emploie toutefois la mention européenne CEST, qui désigne l’heure d’été. Pour éviter une confusion, le lien de la première YouTube reste le bon point d’entrée : il permet de consulter le rendez-vous dans l’interface et le fuseau du spectateur, puis de retrouver la vidéo.

Le patch 5 préparait déjà la suite de Silksong

Le studio avait donné un autre repère dans sa communication de mars. En présentant le patch 5, version 1.0.30000, le 16 mars 2026, Team Cherry le qualifiait de dernière mise à jour importante prévue avant Sea of Sorrow. Cette indication plaçait clairement l’extension dans la continuité du suivi du jeu, sans fixer son jour de sortie.

Ce patch s’occupait de problèmes concrets : ennemis et Hornet pouvant sortir des limites de certaines scènes, comportements rares pendant des combats, collisions ou soucis liés à des outils. Il ajoutait aussi le chinois traditionnel et retravaillait la traduction allemande, avec des modifications de noms propres signalées par le studio. Ces changements linguistiques ne constituaient pas l’annonce d’une nouvelle traduction française.

Cette succession permet de distinguer deux formes de contenu. Les correctifs cherchent à rendre les situations existantes plus fiables ; Sea of Sorrow doit agrandir l’aventure avec des lieux et des rencontres supplémentaires. Rejouer après un correctif et découvrir une extension n’impliquent donc pas la même quantité de nouveautés, ni nécessairement les mêmes conditions de progression.

Ce que les nouvelles zones peuvent changer dans l’aventure de Hornet

Sur le site officiel de Silksong, Team Cherry présente un monde en deux dimensions aux régions reliées entre elles, parcouru par Hornet grâce à ses mouvements acrobatiques, ses capacités liées à la soie et ses outils. Le jeu associe l’exploration à des affrontements et à la recherche d’alliés dans un royaume étranger. De nouveaux environnements et équipements peuvent donc toucher plusieurs aspects d’une partie, au-delà d’une simple série de boss.

C’est aussi pourquoi les modalités d’accès méritent autant d’attention que les images : faudra-t-il avoir atteint une certaine zone, rempli une condition ou terminé une étape de l’histoire ? Ces réponses ne sont pas données dans le billet annonçant CherryTime. Elles permettront, si Team Cherry les détaille, de savoir quelle sauvegarde reprendre et comment préparer la découverte sans recommencer inutilement.

La vidéo du 27 novembre doit ainsi apporter un premier repère commun aux joueurs qui suivent l’extension depuis sa révélation. Les éléments à repérer seront concrets : les nouvelles mécaniques réellement montrées, les conditions d’accès, les plateformes et le calendrier. La gratuité et le thème maritime sont déjà établis ; la manière dont Sea of Sorrow prolongera le parcours de Hornet reste la révélation attendue.