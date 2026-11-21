Signal bloque les captures sur iPhone : le réglage qui empêche Siri IA de lire vos messages

Signal active par défaut une protection contre les captures d’écran sur iPhone pour empêcher Siri IA de lire les conversations affichées. Le dispositif concerne Signal 8.37 ou une version ultérieure sur iOS 27. Il protège l’affichage, sans changer le chiffrement des messages pendant leur transport.

Si vous vouliez capturer une adresse ou un horaire, le refus peut surprendre. Il ne signifie pas que le téléphone est en panne. Il fait partie d’un réglage de confidentialité destiné à limiter l’analyse visuelle par l’IA du système.

Ce que Signal bloque exactement

L’aide de Signal sur la sécurité de l’écran distingue les captures, l’enregistrement de l’écran, l’aperçu dans le sélecteur d’applications et l’accès des assistants IA au contenu visible. Sur iPhone, le blocage de Siri IA est activé par défaut.

Une conversation peut être chiffrée pendant son transport et devenir lisible pour un outil qui analyse l’écran une fois le message ouvert. La protection ajoute une barrière à cet endroit. Elle ne permet pas de contrôler ce que le destinataire fait du texte sur son propre appareil.

Faire une capture ponctuelle sans tout laisser désactivé

Essayez la capture dans Signal : lorsque la protection l’interdit, un message apparaît. Ouvrez les options proposées par ce message. Choisissez la désactivation temporaire de 10 minutes si le besoin est ponctuel. Effectuez la capture nécessaire. La protection se réactive automatiquement à la fin du délai.

Cette pause évite d’oublier une confidentialité abaissée. Pendant les dix minutes, cette barrière ne couvre toutefois plus l’écran : mieux vaut ne pas laisser affichées les conversations qui n’ont pas besoin de l’être.

La désactivation permanente et l’aperçu récent sont distincts

Le réglage se trouve dans les paramètres de confidentialité de Signal. L’aide le nomme « Block Siri AI », que l’on peut traduire par « Bloquer Siri IA » ; l’intitulé français exact dépend de la traduction livrée dans l’application. Une confirmation avertit des conséquences avant la désactivation durable.

Il existe aussi une commande pour masquer le contenu dans le sélecteur d’applications. Cacher cet aperçu et bloquer l’analyse IA ne sont pas interchangeables : l’une concerne ce que l’on voit en passant d’une application à l’autre, l’autre l’accès au contenu affiché.

Vérifier la version avant de chercher l’option

Consultez les mises à jour de Signal dans l’App Store et la version d’iOS dans les réglages du téléphone. Le fonctionnement décrit correspond à iOS 27 avec Signal 8.37. Un iPhone sur une version antérieure ne dispose pas nécessairement des mêmes commandes.

Le choix est pratique : conserver le blocage au quotidien et ouvrir une courte fenêtre lorsque la capture est nécessaire. Il n’est pas utile de renoncer définitivement à la protection pour enregistrer un seul renseignement.