Shrek 2 revient sur Xbox : vous pourrez jouer à quatre sur le même canapé

Quatre joueurs, une même télévision et le royaume de Fort Fort Lointain à traverser ensemble. Shrek 2 Remastered sort le 10 novembre sur Xbox Series X|S avec une coopération locale jusqu’à quatre. Le retour de cette aventure de 2004 ne demande donc pas à chaque membre de la famille de posséder sa console pour participer à la même partie.

Dans notre calendrier des sorties Xbox de la semaine, Shrek figurait déjà parmi les noms à surveiller. Voici ce que ses différents modes impliquent avant d’organiser une soirée à plusieurs, notamment si certains amis doivent rejoindre le groupe à distance.

Le local, l’en ligne et le mélange des deux sont prévus

L’annonce d’Aspyr du 20 octobre distingue trois possibilités : réunir les joueurs sur le même canapé, les faire participer en ligne ou combiner des participants locaux avec des amis connectés. Le plafond reste de quatre personnes au total. Le mode mixte n’ajoute pas quatre joueurs distants aux quatre présents devant la télévision.

Votre groupe Mode annoncé À prévoir Deux à quatre personnes dans la même pièce Coopération locale Une console compatible, le jeu et une manette par participant Des amis à distance Coopération en ligne Une connexion et l’accès au multijoueur en ligne sur console Une partie du groupe à la maison, les autres ailleurs Coopération mixte Les conditions du local et de l’en ligne, dans la limite de quatre Vous jouez seul Solo Le jeu reste accessible sans réunir un groupe

La formule mixte est particulièrement intéressante pour deux personnes qui jouent sur place et souhaitent retrouver un proche ailleurs. Attention toutefois : coopération en ligne ne signifie pas automatiquement jeu entre marques de consoles. Les documents consultés ne confirment pas que les joueurs Xbox pourront rejoindre ceux sur PlayStation, Switch ou PC.

Visuel promotionnel : Aspyr / DreamWorks Animation.

Pas besoin d’Ultimate pour une soirée sur le canapé

Le multijoueur local ne demande pas l’abonnement servant à jouer en ligne sur Xbox. Il faut en revanche disposer du jeu : aucune inclusion de Shrek 2 Remastered dans le Game Pass n’a été annoncée dans les sources consultées. Acheter l’accès au multijoueur et obtenir un jeu dans le catalogue sont deux choses différentes.

Pour rejoindre des amis à distance sur console, Xbox demande un abonnement comprenant le multijoueur en ligne. Ses conditions actuelles d’utilisation des consoles citent Game Pass Essential, Premium ou Ultimate. Ultimate n’est donc pas la seule formule possible. Une partie mixte comportant des joueurs distants relève elle aussi du jeu en ligne.

Le jeu est annoncé sur les Series X et Series S, pas sur Xbox One. Avant de réunir les manettes, vérifiez donc le modèle de la console qui accueillera la partie. Le fait que l’aventure d’origine soit ancienne ne rend pas ce remaster compatible avec toutes les générations de Xbox.

Un remaster de l’aventure de 2004, avec des outils supplémentaires

Il s’agit du retour du jeu d’action-aventure inspiré du film, pas d’un nouveau scénario de Shrek. Les personnages traversent le marais, les environs du château et d’autres lieux du conte. Leurs capacités servent aux combats comme aux obstacles : changer de héros fait partie de la progression.

Aspyr annonce des textures et une interface retravaillées, une présentation en 4K sur Series X|S, un mode Photo et un menu de codes de triche. Ce sont les caractéristiques promises par l’éditeur, pas les conclusions d’un test Menow sur la fluidité ou la qualité finale de l’image.

Le tarif affiché par la boutique Xbox française lors de notre vérification du 7 novembre est de 29,99 € hors remise, avec une précommande présentée à 26,99 €. Cette offre peut évoluer : le prix final et ses conditions sont à contrôler sur la console avant validation. Pour préparer la soirée, les trois vérifications utiles restent les mêmes : une Series X|S, assez de manettes pour les joueurs présents et, seulement si des amis viennent en ligne, une formule multijoueur adaptée.