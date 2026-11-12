Shrek 2 Remastered sur Switch et Switch 2 : ce qui change quand vous jouez en portable

Shrek 2 Remastered vise 60 images par seconde et 1080p en portable sur Switch 2, selon Aspyr. Sur la première Switch, l’éditeur annonce 30 images par seconde et 720p en portable. La différence porte donc à la fois sur la fluidité et sur la définition quand vous jouez sans téléviseur.

Les chiffres annoncés pour chaque console

Aspyr a communiqué les cibles de résolution et de fluidité à Nintendo Everything. Son communiqué de lancement confirme la prise en charge de la 4K sur téléviseur pour la Switch 2. Ces chiffres sont ceux de l’éditeur. Ils ne renseignent pas sur les éventuelles baisses de fluidité dans les scènes chargées.

Console En portable Sur téléviseur Cadence visée Nintendo Switch 720p 1080p 30 i/s Nintendo Switch 2 1080p Jusqu’à 4K 60 i/s

L’écart se remarque aussi loin du téléviseur

Si vous jouez surtout en portable, la 4K n’est pas le chiffre qui vous concerne. Regardez plutôt les 1080p et les 60 i/s visés sur Switch 2. Le premier chiffre indique la définition de l’image, le second combien d’images le jeu cherche à afficher chaque seconde, ce qui peut rendre les déplacements et les combats plus fluides.

Les deux versions sont sorties le 10 novembre. Aspyr annonce de la coopération jusqu’à quatre en local, en ligne ou en combinant les deux, ainsi qu’un mode photo. Si votre priorité est de rejouer à plusieurs, vérifiez la version adaptée à votre console : ces fonctions font partie du remaster et ne dépendent pas du mode 4K.

Crédit image : Aspyr / DreamWorks, via Nintendo.